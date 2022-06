Dongen en MOC '17 gepromoveerd naar derde klasse

Dongen en MOC’17 hebben zaterdagmiddag de finalewedstrijden in de nacompetitie gewonnen en zijn gepromoveerd naar de derde klasse. Dongen won van Perkouw, dat gedegradeerd is uit de derde klasse. MOC’17 versloeg The Gunners, waardoor de Bredanaars in de vierde klasse blijven.

SCO speelde de laatste drie minuten van de eerder gestaakte halve finale wedstrijd bij SKNWK. SCO kwam niet tot scoren, SKNWK deed dat nog wel één keer: 3-1.

Nacompetitie voor derde klasse zaterdag

MOC’17 - The Gunners 4-1 (1-1). 1-0 Hein Loman, 1-1 Boris Houtzager, 2-1 Joshua Becht, 3-1 Tom Sanen, 4-1 Loman.

MOC’17 moest promoveren, The Gunners mocht promoveren zo zeiden de trainers. Op het veld bleek wel dat MOC’17 toe is aan een stapje hogerop. De ploeg uit Bergen op Zoom was een maatje te groot voor The Gunners. Al na tien minuten opende Hein Loman de score. Nadat hij goed weggestuurd was, sneed hij vanaf de rechterkant naar binnen en schoot hij met buitenkant rechts raak.

The Gunners vocht zich terug in de wedstrijd en maakte via Boris Houtzager vlak voor rust de 1-1.

Na de pauze liet MOC’17 voetballend beter te zijn. Joshua Becht pakte de bal van Joram Sapulete af, ging met een heerlijke schijnbeweging de volgende The Gunners-verdediger voorbij en schoot de bal in de lange hoek binnen. Even later maakte Tom Sanen de 3-1 en was de buit binnen voor MOC’17.

Een kwartier voor tijd maakte Hein Loman zijn tweede van de middag na een assist van doelman Bram Stolp. Het feest barstte los voor MOC’17 en The Gunners keek terug op een geslaagd seizoen, ondanks dat promotie er niet in zat. ,,We hebben onze taak volbracht”, concludeerde MOC’17-trainer Ger Musters tevreden. ,,We moesten promoveren. Nog een jaar vierde klasse was dramatisch geweest. Ik verwacht dat ze volgend jaar ook meedoen in de top van de derde klasse.”

,,MOC’17 was beter”, gaf The Gunners-trainer Brian Piris toe. ,,Voorafgaand aan het seizoen hadden we niet verwacht de nacompetitie te halen. Dit is een mooi toetje. Dat we niet winnen is balen, maar ik ben ontzettend trots op de groep. Volgend jaar gaan we voor het kampioenschap.”

Perkouw - Dongen 0-2 (0-0). 0-1 Burak Erbek, 0-2 Vince van Miert.

,,De eerste helft was Perkouw iets sterker, maar creëerden zij weinig echte kansen”, blikte Dongen-trainer Luke van Overbeek terug. ,,De tweede helft domineerden wij.”

In een zware wedstrijd lukte het Dongen aanvankelijk ook niet om het overwicht in de score uit te drukken. Maar halverwege de tweede helft maakte Burak Erbek de 0-1. ,,Onze wissels maken het verschil. Het was natuurlijk een slopende wedstrijd en dat je dan zulke goede spelers in kan brengen is bepalend.” Vlak voor het einde zorgde Vince van Miert voor de bevrijdende 0-2.

SKNWK - SCO 1-1 (0-0). 3-1 na verlenging. 0-1 Mees de Leijer, 1-1 Jarno van Nieuwenhuize. 2-1 René Verschoor, 3-1 Remco van den Berge.

SCO moest voor de laatste drie minuten van de eerder gestaakte wedstrijd zaterdagmiddag naar SKNWK rijden, tot grote onvrede van de Oosterhouters. De ploeg deed zijn sportieve plicht, stapte in de auto en probeerde de 2-1 achterstand nog om te buigen. Dat lukte niet, SKNWK wist nog wel te scoren: 3-1.

