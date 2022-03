Dongen boekt derde overwinning in een week tijd en gaat aan kop in strijd om periodetitel

derde divisieDongen won met 1-3 bij Hercules en zorgde daarmee voor de kers op de taart van een succesvolle week. De ploeg had een druk programma met drie wedstrijden in zeven dagen. Alle wedstrijden werden winnend afgesloten, waardoor Dongen nu vol in de race is voor de periodetitel.

Hercules - Dongen 1-3 (0-0). 0-1 Mauritsio Helstone, 1-2 Fatih Kamaci, 1-3 Mauritsio Helstone.

Dongen-trainer Osman Erbas zag zijn ploeg maar moeizaam in de wedstrijd komen in de eerste helft. ,,Hercules was de betere partij maar ze kwamen niet tot grote kansen. Er waren dus wel wat aanpassingen nodig in de rust.”

Erbas gaf zijn ploeg de opdracht om in de tweede helft hoger druk te gaan zetten. ,,Zulke tactische aanwijzingen en details zijn altijd lastig te geven vanaf de zijlijn. In de rust werd het voor iedereen duidelijk wat ze moesten doen. Het was snel te zien dat deze manier van druk zetten beter werkte en we kwamen dan ook snel op 0-1. Net toen we de voorsprong verder wilden uitbouwen kwam Hercules op gelijke hoogte, maar we bleven op dezelfde manier verder spelen.”

,,Het belangrijkste moment van de wedstrijd was de 1-2. Dat was echt een geweldig doelpunt van Kamaci. Op dat moment zag je wel dat er iets knakte bij de tegenstander. Bij ons op de bank gingen we ook wat rustiger achterover zitten. We speelden het comfortabel uit en maakten ook nog de 1-3.”

Door deze week vol overwinningen staat Dongen bovenaan in de strijd om de tweede periode. Toch was Erbas daar tot vandaag nog niet mee bezig. ,,Het belangrijkste is dat we goed spelen en ons blijven ontwikkelen. Dan is het natuurlijk wel leuk als je onderweg een prijsje mee kan pakken.”