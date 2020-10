Dongen blijft voor derde keer op rij zonder doelpunten

Drie keer op rij met 1-0 verliezen, daar had Osman Erbas geen trek in. Hij besloot twintig minuten voor tijd vol op de aanval te gaan spelen, om die gelijkmaker af te dwingen. Hij kreeg echter de deksel op zijn neus. ,,Ik draag de gevolgen van mijn beslissing en sta er nog steeds achter. Ik vind dat je als trainer vanaf de zijlijn moet handelen als dat nodig is, een idee moet hebben. In deze competitie ligt alles dichtbij elkaar, voor ons pakt het nu steeds verkeerd uit.” Van paniek is geen sprake. ,,Maar het baart me wel zorgen dat we al drie wedstrijden niet hebben gescoord. Ik probeer onze spitsen zelfvertrouwen te geven. Ik weet hoe het voelt”, aldus de oud-spits.