Dongen besluit seizoen met forse nederlaag tegen hekkensluiter

Een flink rijtje aan spelers vertrekt deze zomer bij Dongen. De club was al zeker van handhaving in de Derde Divisie en daarom besloot Ruud Kaiser om zijn opstelling aan te passen om de jongens een mooi afscheid te gunnen. Tot zijn teleurstelling zag de Amsterdammer dat die wijzigingen in zijn basiself niet goed uitpakten. ,,In de beginfase waren we goed, maar helaas wisten we niet te scoren. Hierna gingen we verdedigend in de fout, waardoor we ineens met 0-2 achter stonden. Toen knakte er iets in de ploeg. Bij rust was het zelfs 0-4, toen was de wedstrijd uiteraard gespeeld. We hadden een beetje pech, maar zijn afgetroefd door de al gedegradeerde nummer laatst. Dat is pijnlijk”, zei Kaiser.