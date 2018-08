Dongen begint oefencampagne met nederlaag, Halsteren speelt gelijk

video Cluzona maakt publiek warm voor historisch duel in KNVB-be­ker

30 juli Voor Cluzona is de voorbereiding op de KNVB-bekerwedstrijd bij SteDoCo inmiddels begonnen. De stuntploeg uit Wouw hoopt voor het historische duel op veel steun in Hoornaar en doet daarvoor een oproep aan supporters via Facebook.