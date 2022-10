Dolle taferelen in Werkendam; Kozakken Boys gooit Vitesse na strafschoppen uit KNVB Beker

Derde klasse B Koploper Bavel deelt punten met Be Ready: ‘Voor neutrale kijker een heerlijke pot’

De wedstrijd tussen Be Ready en Bavel eindigde in een 2-2 gelijkspel. Bavel-trainer Coen Rijppaert sprak van een aantrekkelijke wedstrijd. ,,Voor de neutrale kijker was dit een heerlijke pot.”

