Doemscenario dreigt bij Boeimeer na vertrek van trainer: ‘Het is ondertussen een hoofdpijndossier geworden’

zondag 3b west ii Gastel voltooit bijna houdini-act, Virtus heeft geen kind aan hekkenslui­ter Irene'58

Een zeldzaam zwakke fase van twintig minuten zorgde ervoor dat Gastel plots tegen een 3-0-achterstand aankeek. In Dubbeldam was het geloof in een goede afloop altijd aanwezig. Vlak voor tijd kwam de ploeg van trainer Kees de Rooij op 3-3 en had het zelfs nog kansen om met de winst naar huis te gaan. Oosterhout wist eveneens niet te winnen in Dordrecht bij de amateurtak van FC Dordrecht: 2-2.

7 november