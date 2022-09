Doelpuntrijk topaffiche eindigt in overwinning voor Bavel: ‘Lekker om direct met overwinning te starten’

Madese Boys - Bavel 2-3 (0-1). 0-1 Niek Akkermans, 0-2 Jim Karelse, 0-3 Ivar Bal, 1-3 Daan Dilven, 2-3 Daan Dilven.

,,Het is extra lekker dat gelijk van een directe concurrent weet te winnen”, gaf winnend trainer Coen Rijppaert aan. ,,De punten zijn natuurlijk belangrijk, maar ook voor het moraal is het lekker om zo te beginnen.” Volgens Madese Boys-trainer Arjan Kwaaitaal was het een wedstrijd met meerdere gezichten.,,De eerste helft speelden we goed en waren we de bovenliggende ploeg. Dit leverde een penalty op, maar deze misten we helaas. Een aantal minuten later wist Bavel wel een penalty te benutten. Als wij de strafschop hadden gescoord was de wedstrijd heel anders verlopen. Al is dat natuurlijk makkelijk om achteraf te zeggen.”

Waar in de eerste helft Madese Boys de bovenliggende partij was, veranderde dat na rust. ,,In de tweede helft waren erg dominant aan de bal en creëerde we veel kansen”, zei Rijppaert. ,,Dit resulteerde al snel een 0-3 voorsprong waardoor de wedstrijd gespeeld leek. Uiteindelijk helpen we Madese Boys nog in het zadel door eigen fouten, hierdoor wordt het nog spannend.”

Kwaaitaal baalt van het verlies, maar keek ook tevreden terug op de wedstrijd. ,,Door alles of niets te spelen komen we nog dichtbij een punt, maar de doelpunten vielen net te laat om nog gelijk te spelen. Toch ben ik tevreden wat ik heb gezien van mijn ploeg. We hebben laten zien dat we goed kunnen voetballen en kunnen hier op voortborduren.”

Uitslagen zondag derde klasse B:

Terheijden - SC Emma 2-2 (1-2). 1-0 Ferry Kools, 2-2 Jason Joosen.

SV Reeshof - Waspik 0-1 (0-0).

Be Ready - DIA 3-3 (0-2). 0-1 Thomas van Barik, 0-2 Collin Schilperoord, 1-2 Kevin van Gool, 2-2 Safi Esmati, 2-3 Amine el Kaddouri, 3-3 Safi Esmati.