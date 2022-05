Doelpuntloze slijtageslag tussen Roosendaal en Cluzona: ‘Allebei niet in onze beste vorm’

En oh ja, er werd ook nog gevoetbald, al leek dat vooral op een voorprogramma dan op het hoofdmenu. Roosendaal en Cluzona maakten er geen hoogstaand duel van en sloten af op 0-0. Een puntje waar beide trainers best mee konden leven. ,,De uitslag lijkt me terecht ja,” aldus Roosendaal-trainer Mark Klippel. ,,Door het warme weer werd het een slijtageslag tussen twee ploegen die niet in de beste vorm verkeren en daardoor wat zoekende zijn. Ik kan me voorstellen dat het voor het publiek niet de leukste wedstrijd was om te bekijken. Wij wilden echter niet weer de boel opengooien zoals we in Wouw deden.”