Doelpuntloos maar kansrijk gelijkspel voor Baronie: ‘Er viel meer te halen’

Baronie zet de goede seizoenstart voort door wederom niet te verliezen. Trainer Martijn van Galen denkt dat er vandaag zelfs nog meer in had gezeten. ,,Een echte 0-0 wedstrijd was het niet vandaag. Met kansen voor beide ploegen kon het vandaag twee kanten opvallen, maar een gelijkspel was wel terecht denk ik. Toch heb je door de gemiste kansen gelijk het gevoel dat er meer te halen viel.”

De ploeg uit Breda maakt een sterke indruk in de openingsfase van het seizoen. Volgens Van Galen is dat alleen geen garantie dat het iedere wedstrijd goed blijft gaan. ,,We zijn natuurlijk nieuw in de competitie. Iedere tegenstander is nieuw voor ons en we weten dan ook nog minder goed wat ons te wachten staat. We zijn een team dat nog moet groeien in deze competitie. Voetballend kan het soms misschien nog beter, maar het staat al gewoon goed bij ons. We zijn dan ook heel tevreden dat dat gelijk al punten oplevert.