Doelpuntenmachine Maas blijft Cluzona trouw: ‘Ik kan mijn cluppie nog niet achterlaten’

Het moet een steen van het hart zijn geweest voor de ploeg uit Wouw. Technisch manager Hidde Poppelaars is in zijn nopjes met het vastleggen van de linkspoot. ,,Meerdere clubs trokken, logischerwijs, aan Ruben. Daarom zijn wij erg blij dat we hem bij de club kunnen houden. Hij is belangrijk voor de ploeg. Op het veld, met zijn treffers, maar ook daarbuiten in het groepsproces.”

Makkelijk was het niet om het fenomeen uit eigen dorp uit handen van de topamateurs te houden, bevestigt Poppelaars. ,,Ruben is ambitieus. Hij heeft bij ons, Marcel van der Sloot en mij, neergelegd dat wij moesten laten zien dat we dat ook zijn. Wij gaan daarin mee. De eerste klasse is het doel. Het feit dat we de selectie grotendeels bij elkaar kunnen houden is een doorslaggevende factor geweest.”

Opluchting

Maas was nog niet klaar om ‘zijn’ club achter te laten, bekent hij. ,,Dat het eruit is, is een opluchting. Ik voel dat ik er nog niet klaar voor ben en dat ik mijn cluppie niet kan verlaten. Cluzona verlaat ik niet zomaar. Het gevoel moet goed zijn. Dat was het nog niet.”

Dat er vanuit hogere competities aan hem getrokken wordt, maakte de keuze niet eenvoudig. ,,De stap omhoog lonkt voor mij. En ik twijfel er niet aan dat ik overal goals maak. Ik voetbal alleen heel graag bij Cluzona. Echter moet er wel een sportieve uitdaging zijn. Dat heb ik inderdaad bij de club weggelegd. Langzaam werd duidelijk dat we deze spelersgroep bij elkaar hielden. Een belangrijk signaal. We gaan spelen voor de prijzen.”

Bouwsteen

In de regio is Cluzona al een tijdje niet meer een grijze muis. Er wordt gekeken naar de voetballers uit Wouw, merkt Maas. ,,Over Cluzona wordt gesproken, dat is leuk. Maar deze hele club is ook aan het groeien. En ik wil daar een belangrijke bouwsteen in zijn.”