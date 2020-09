Doelpuntenfestijn bij The Gunners tegen DHV, Boeimeer verliest met ruime cijfers

4C ZaterdagZaterdag vierde klasse C Baronie en Alliance deelden de punten (2-2). Boeimeer had geen goede middag en verloor met 5-0 bij ZBC’97. The Gunners en DHV maakten er een doelpuntenfestijn van, maar The Gunners had daar niets aan en verloor: 4-5.

Alliance - Baronie 2-2 (1-2). 0-1 Boris Fuchs, 1-1 Jordi Cools, 1-2 Boris Fuchs, 2-2 Nicky Maas.

In alle onderlinge ontmoetingen hebben Alliance en Baronie de punten gedeeld, die lijn zetten ze door. “En dat was ook terecht. De eerste helft waren wij beter, de tweede helft had Alliance de beste kansen”, vertelde Baronie-coach Ricardo van den Bos. “Het is zonde om punten weg te geven als je op voorsprong staat, maar vorige week verloren we een soortgelijke wedstrijd nog.” Alliance kreeg vlak voor tijd nog een grote kans om de winst te pakken, maar benutte die niet en zo bleef het bij 2-2.

ZBC’97 - Boeimeer 5-0 (1-0).

Boeimeer verloor met ruime cijfers op bezoek bij ZBC’97. “Het belangrijkste leerpunt vandaag is dat je de wedstrijd nooit moet laten lopen”, liet Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns na afloop teleurgesteld weten. “De eerste helft was van beide kanten slecht, er werden bijna geen kansen gecreëerd.” Door een slordigheidje kwam Boeimeer op een 1-0 achterstand. Na de pauze kregen de bezoekers vier goede kansen op de gelijkmaker, maar er werd er geen verzilverd. “Toen kregen we de 2-0 tegen. De koppies gingen hangen en we lieten de wedstrijd lopen.” ZBC’97 liep uit naar een ietwat geflatteerde 5-0 overwinning.

The Gunners - DHV 4-5 (3-4). 1-0 Daniel Zwanenburg, 1-1 Edgar van der Giessen, 1-2 Florens van Zwol, 2-2 Paul Pedersen (pen.), 2-3 Zwol, 2-4 Mario Nuijten, 3-4 e.d. DHV, 4-4 Zwanenburg, 4-5 Adonis Bandeke.

Persoonlijke fouten deden The Gunners de das om. “We hadden niet hoeven verliezen, maar onze keeper maakte te veel foutjes”, baalde The Gunners-coach Peter Remie. “Bij rust stonden we 3-4 achter. We gaven de tweede helft veel druk, hadden wat kansjes en maakten nog de 4-4. Het meedogenloze om dat punt punt over de streep te trekken zit nog niet in de jonge ploeg.” Een fantastisch afstandsschot viel in de blessuretijd binnen waardoor The Gunners met lege handen achterbleef. “De inzet was goed, maar als je in twee wedstrijden negen doelpunten tegen krijgt doe je iets niet goed.”

FC Bergen – SSW 1-4 (0-1) – 0-1 en 0-2 SSW, 1-2 e.d., 1-3 en 1-4 SSW.

“We hebben lang mee kunnen doen, het was jammer dat de 1-3 te snel na de aansluitingstreffer viel. We kunnen in ieder geval vooruit met deze jonge groep,” aldus Bergen-leider Patrick Nuijes.

Door de zware regenval werd het een duel met veel lange ballen. “We startten in een wolkbreuk die het veld geen goed deed. De bal maakte daardoor de meest onverwachte capriolen. Na 35 minuten was het al 3-4, de laatste twee treffers vielen in de laatste tien minuten,” keek DHV-trainer Erik van der Giesen terug.

Alliance-trainer Ronald van Oeveren was tevreden met het punt; “Al het derde opeenvolgende gelijkspel tussen beide partijen. Je kunt dus wel zeggen dat we aan elkaar gewaagd zijn, dat bleek ook vandaag weer”.

DVO’60 – MOC’17 0-4 (0-2) – 0-1 Hein Lohman (pen.), 0-2 Furkan Demir, 0-3 Lohman, 0-4 Demir. DVO-trainer Edwin Nieuwlaat vond dat zijn team gedaan had wat binnen de mogelijkheden lag; “Geen schande tegen een titelkandidaat met simpelweg meer individuele kwaliteit.. We hebben gedaan wat we konden. Jammer dat de eerste twee goals niet wat langer uitbleven”. Aan MOC-zijde vond trainer Ger Musters eveneens dik verdiend; “Het hele duel de bovenliggende partij en gecontroleerd. Het enige wat we onszelf mogen verwijten is dat de score niet hoger uitviel”.

Internos – Dosko afg.