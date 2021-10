Doelpunten vallen als rijpe appelen in 5A: 39 (!) goals in een speelronde

,,We hebben gewoon twee punten verloren. TPO scoorde de 2-3 en 3-3 ver in blessuretijd”, zei Advendo-trainer Omid Chaab.

,,TVC was sterker. De uitslag was licht geflatteerd, maar zeker verdiend", complimenteerde Giovanni Henskens van DVVC zijn tegenstander.

,,In de laatste minuut verliezen we de wedstrijd door een counter van de tegenstander. Dit is zuur, want we hadden kansen om op voorsprong te komen”, besefte De Schutters-trainer Johan Sulkers zich.