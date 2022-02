Doelman Van Nederkassel redt een punt voor Zundert, koploper Virtus wint nu wel topper in 3B

zondag 3A + 3BVictoria’03 blijft bovenin meedoen na een 2-4 zege op Sprundel.Zundert verloor twee punten op bezoek bij Philippine. Doelman Thomas van Nederkassel van Zundert was de man of the match, hij kopte in de blessuretijd de gelijkmaker binnen. In 3B (West) won Virtus de topper tegen Oosterhout.

Zondag derde klasse A

Sprundel - Victoria’03 2-4 (1-1). 1-0 Hein Verhoef, 1-1 Jari Voeten (pen.), 1-2 Pieter van Etten, 2-2 Thom Lazeroms, 2-3 Jules Voogt, 2-4 Bjorn Verwater.

Victoria’03 begon slecht aan de wedstrijd. ,,We waren slordig aan de bal en hadden het lastig met hun snelle aanvallers”, analyseerde Danny Mathijssen. Sprundel kwam op voorsprong en kon daarna op de counter loeren. Vlak voor rust maakte Victoria’03 de 1-1. ,,En de tweede helft zijn we de baas”, concludeerde Mathijssen tevreden. Sprundel-trainer Patrick Arnouts baalde dat zijn ploeg de wedstrijd uit handen gaf: ,,Voor rust hielden we het goed dicht. Na de pauze was Victoria beter. Het leek een gelijkspel te worden, maar we geven het weg.” Door twee corners, waar de verdediging van Sprundel niet goed stond, wonnen de bezoekers. ,,Daar moeten we aan werken, want we zagen er niet goed uit”, concludeerde Arnouts.

Terneuzen - Schijf 1-0 (0-0). 1-0 Sinan Coban.

Schijf-trainer Jan Hereijgers baalde dat zijn ploeg met lege handen terug naar Schijf moest: ,,De eerste helft zijn we twee keer één-op-één met de keeper gekomen, maar we benutten de kansen niet. De organisatie stond bij ons goed, we gaven niets weg.” Na de rust kwam Terneuzen sterker uit de kleedkamer en zette de thuisploeg Schijf onder druk, dat leidde tot de 1-0. ,,Daarna pakken we het weer beter op, maar komen we niet meer tot scoren. Het is een zure nederlaag.”

Philippine - Zundert 1-1 (1-0). 1-0 Tiamo Roose, 1-1 Thomas van Nederkassel.

Zundert ging op bezoek bij Philippine. Op verzoek van Zundert werd de wedstrijd naar donderdagavond verplaatst, om de Zeeuwen tegemoet te komen zijn de rood-witten naar Philippine gereisd. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de lucht voor Zundert, de bezoekers hadden de zaken op orde. Na een halfuur spelen kwam Philippine voor het eerst voor de Zundertse goal en lag de bal in het net. ,,En toen waren we het helemaal kwijt. Het had nog 2-0 of 3-0 kunnen worden voor rust”, reageerde Zundert-trainer Jack Sweres vol ongeloof. ,,In de tweede helft hebben we ons herpakt.” Maar scoren lukte lange tijd niet. Uiteindelijk was het Zundert-doelman Thomas van Nederkassel die vlak voor tijd de gelijkmaker binnenkopte. ,,Dan ben je opgelucht dat je niet verliest, maar eigenlijk laten we hier twee punten liggen”, baalde Sweres.

VVR - DSE 0-0.

VVR en DSE speelden geen grootse wedstrijd, beide trainers konden leven met een punt. ,,Het was een gelijkwaardige pot. We hebben hard gewerkt, daar ben ik tevreden mee”, vertelde VVR-coach Mark Schuiten. Peter Sweres van DSE was van mening dat de wedstrijd niet gespeeld had moeten worden: ,,Zo’n slecht veld, je moet blij zijn met 0-0 want het kan goed of slecht uitvallen. Wij moeten het van het voetbal hebben, maar dat was bijna onmogelijk.”

Volledig scherm Virtus (blauw-wit) afgelopen zondag tegen Gastel © peter van trijen/pix4profs

Zondag derde klasse B (West)

De breedte van de selectie bepaalde mede de uitslag van de wedstrijd Virtus - Oosterhout. ,,Een aantal jongens was afwezig, maar dat hebben we goed opgevangen”,vertelde Virtus-trainer Henk Vos na de 2-1 overwinning. ,,We misten vijf spelers. Dat is te veel om de tegenstander echt pijn te doen”, concludeerde Oosterhout-coach Stijn Biemans na de nederlaag van zijn ploeg. Afgelopen zondag speelde Virtus ook een topper, tegen Gastel, maar die eindigde gelijk.

Virtus - Oosterhout 2-1 (2-0). 1-0 Danny Oomen (pen.), 2-0 Fuad Mahamed, 2-1 Charlton Vicento.

In rechtstreeks duel tussen de nummer 1 en 2 van de derde klasse B trok Virtus aan het langste eind. ,,Het was een gelijkopgaande wedstrijd, die vooral op het middenveld gespeeld werd”, vertelde Oosterhout-trainer Stijn Biemans. ,,Virtus was scherper op de momenten dat het moest.”

De openingsfase was wel voor Oosterhout, maar doelpunten werden nog niet gescoord. ,,Het eerste kwartier kwamen we niet onder de druk uit”, vertelde Virtus-trainer Henk Vos. Toen dat wel lukte wist Virtus direct te profiteren en tweemaal het doel te vinden.

Beide trainers vonden hun eigen ploeg voetballend beter dan de tegenstander. ,,Maar we gaan de eerste helft te veel mee in hun vechtvoetbal”, vertelde Biemans. ,,Voetballend zijn we beter, we hebben de rust goed bewaard, maar in de tweede helft onze kansen niet afgemaakt”, zei Vos. ,,Daardoor bleef het spannend.”

Tien minuten voor tijd kwam Oosterhout terug tot 2-1. ,,Die goal viel te laat om er nog een punt uit te slepen. We misten diepgang in ons spel om echt grote kansen te creëren”, analyseerde Biemans.

Zondag derde klasse B (Zuid)

Nieuwkuijk - Gilze 1-1 (0-1) 1-0 Niels Kok (pen.) , 1-1 Willlem van Eijck

,,We hebben het spel gedomineerd”, vond Jeremy Buchly, trainer van Gilze. ,,Vlak voor rust liepen we tegen een domper aan, die pingel was niet nodig geweest. Op karakter hebben we er toch nog een gelijkspel uitgehaald. Het hadden zelfs drie punten kunnen zijn, maar de lat voorkwam dat in de slotfase.”

RKDVC - Waspik 1-0