Doelman Sprangers scoort in extra tijd en brengt Dongen in extase

Wat zich in blessuretijd van het duel in de derde divisie afspeelde, is voer voor een jongensboek. Nog één corner resteerde voor Dongen om een punt uit het vuur te slepen. Doelman Wessel Sprangers werd het zestienmetergebied in gestuurd, zag de bal bij de eerste paal verschijnen en kopte binnen: 2-2, Dongen in extase.