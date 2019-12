Doelman Niels van Sundert scoort voor Victoria’03, herboren Steenbergen verslaat Schijf

Victoria’03 - Hoeven 5-1 (1-0) 1-0 Ali Boukayouht, 2-0 Niels van Sundert, 3-0 Jari Voeten, 4-0 Ricardo de Wit, 4-1 Hoeven, 5-1 Boukayouht.

Van Sundert was bij Victoria’03 de gevierde man. ,,De trainer belde vrijdag of ik mee kon doen, omdat eerste doelman Stijn van Kinderen lichtgeblesseerd was", vertelde de keeper. ,,Ikzelf had al drie maanden niet meer gekeept door mijn werk in China.,Door een jetlag was ik ook even goed ziek en kon ik daardoor niet met de groep meetrainen. Zaterdagochtend had ik zelf even getraind en was ik er klaar voor. Na rust hadden we wind mee en ramde ik, onder druk van een Hoeven-aanvaller, de bal naar voren: 2-0. Een ongelooflijk mooi moment en dan had ik mijn afscheidswedstrijd eigenlijk al gehad.”

Hoeven-trainer Eric Koenraads keek gelaten toe. ,,Victoria’03 verkeerde net als wij in mindere vorm, dus ik dacht dat we wel een goed resultaat konden neerzetten. Ik was zeer teleurgesteld in de groep.”

STEEN - DSE 2-1 (2-0) 1-0 Jasper Sponselee, 2-0 Kenneth Dankaart, 2-1 Yvar Derijck.

,,Een blamage”, stelde DSE-trainer Willem Lambregts. ,,Wederom kenden we een dramatische eerste helft. Steen speelde met het mes tussen de tanden, wij konden er weinig tegenover zetten.”

VVR - Gastel 0-0.

Gastel-trainer Johan van Batenburg zag twee merkwaardige rode kaarten in Rijsbergen. ,,Na een pirouette raakte spits Sjoerd van den Eijnden zijn tegenstander tegen zijn neus, kan gebeuren. Richard Hamers zei vervolgens voor de grap ‘neusje’ tegen de speler van VVR, maar daar kon de scheids niet mee lachen: rood. Na rust kreeg Simon Verboven van VVR onnodig rood omdat hij ‘flikker op’ riep naar een speler van Gastel. Hij drukte hierdoor onnodig een stempel op een verder saaie wedstrijd.”

HVV’24 - RBC 1-1 (1-0) 1-0 Tim de Feijter, 1-1 Anwar Tarfit.

Een dominant RBC verloor twee punten op bezoek in Hulst. ,,We maakten het spel voor zover dat mogelijk was op dit veld”, stelde RBC-aanvaller Anwar Tarfit. ,,Na de gelijkmaker hadden we enorm veel mogelijkheden op de 1-2. Nadat Mo Azaimi geblesseerd afhaakte en we met tien kwamen te staan, moesten we uiteindelijk tevreden zijn met het punt.”

Steenbergen - Schijf 3-0 (1-0) 1-0 Joshua van Willigen, 2-0 Ahmed Dahir, 3-0 Mo Dahir.

Op een stotterende beginfase na, waarin Schijf enkele kansen op de openingstreffer onbenut liet, rekende Steenbergen af met de zwakke seizoensstart die het kende. ,,Dit was opnieuw het Steenbergen wat ik wilde zien. Volgens mijn assistent kenden we de beste eerste seizoenshelft van de afgelopen drie seizoenen. Het zal wel bij Steenbergen horen dat het moeizaam moet beginnen eerdat de punten worden gepakt”, aldus Steenbergen-trainer Robin Borremans.

Josuha van Willigen (rechts) passeert artistiek tegenstander Siebe Jacobs (rugnummer 12) van Schijf. Uiterst links kijkt Schijf-trainer Jan Hereijgers toe.

Enkele malen stond Schijf-keeper Kiske Martens in de weg totdat Joshua van Willigen, nadat Schijf de bal niet wegkreeg, de bal aannam en onder de doelman binnenschoof. Het was het begin van een sterke fase waarin Steenbergen verzuimde om met een riantere voorsprong de kleedkamers op te zoeken. Het leek even de deksel op de neus te krijgen nadat Schijf-spits Dennis van Nijnatten de bal over Steenbergen-doelman Joost van de Ree in het lege doel mikte. De gelijkmaker werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust dacht Mike de Hoog Steenbergen op 2-0 te schieten, maar zijn doelpunt werd wegens vermeend buitenspel afgekeurd. Het was uiteindelijk wachten tot de 73ste minuut eer de lach op het gezicht van Steenbergen-trainer Robin Borremans volledig doorbrak. Aanvaller Ahmed Dahir soleerde door de verdediging van Schijf heen en stuurde Martens met een schijnbeweging naar de verkeerde hoek: 2-0. Zijn broer Mo Dahir liet vijf minuten voor tijd zien dat hij ook kon scoren. Uit een indraaiende hoekschop kwam de bal plots voor de voeten van de middenvelder. Mo Dahir twijfelde geen moment en schoot de 3-0 in de kruising. Door de ruime zege zag Steenbergen zich voor het eerst dit seizoen niet bij de laatste drie op de ranglijst staan.

Joshua van Willigen (links) heeft oog voor de bal in duel met Schijf-verdediger Siebe Jacobs.

,,Het zat er tegen Steenbergen gewoon niet in, we hebben verdiend verloren”, baalde Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Zo gaan we alsnog met een vervelend gevoel de winterstop in op het gebied van de competitie. In de beker kunnen we het aankomend weekend nog rechttrekken tegen ZSC'62.”

Zundert - MOC’17 afgelast wegens onbespeelbaar veld.