Doelman Millenaar pakt punten voor TSC, zege voor JEKA

zondag 4C Dussense Boys wint derby, onverwachte nederlaag Hoge Vucht

20:39 De burenruzie Be Ready versus Dussense Boys is zondag beslist in het voordeel van de bezoekers. Er vielen zeven goals in Hank. De nederlaag van Hoge Vucht tegen degradatiekandidaat OMC uit Dordrecht zag niemand aankomen.