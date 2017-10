Doelman Leon Leijten mist passie en weerbaarheid bij Klundert

Soms kan een derby een ploeg over het dode punt heen helpen. Wat Klundert-doelman Leon Leijten betreft gaat dat zaterdag in het streekduel met Zwaluwe gebeuren. Leijten (34) kijkt uit naar de kraker: kunstlicht, levende muziek na en lekker genieten van drie punten. ,,Na vanavond zijn er geen excuses meer.''

Klundert is de competitie begonnen met drie nederlagen op rij. En ja, het is waar dat de ploeg ook in de tweede helft van vorig seizoen ver terugviel en bijna geen punt meer pakte. Maar een crisis? Nee, daar is geen sprake van. En met de onderlinge verhoudingen is ook al niets mis. De drie tot dusver gespeelde wedstrijden hebben volgens Leijten elk hun eigen verhaal. Bij De Meeuwen op waarde geklopt, thuis tegen Terneuzense Boys na een sterke eerste helft op de valreep onderuit, met een dubieus doelpunt nog wel, en zaterdag in Zierikzee bij MZC'11 vooral zwak begonnen.

In de presentatiegids van de club hamert coach Martijn van Galen dit seizoen op passie en weerbaarheid. Precies daar schort het op dit moment aan, zegt Leijten. ,,De rode draad is de wedstrijdinstelling. Wij moeten de hele wedstrijd de volle honderd procent arbeid leveren, en eigenlijk nog wat meer. Vooral in deze klasse is dat nodig. Veel tegenstanders moeten het van inzet en duelkracht hebben, meer dan van het voetballen. Je moet als ploeg meegaan in die strijd, om dan met je voetballende kwaliteiten het verschil te maken.''

Leijten wil zich niet achter de lange lijst met absenties verschuilen. ,,In de ideale wereld, met iedereen beschikbaar, worden we misschien wel kampioen.'' Leijten wijst op het aansluiten van jonge verdedigers als Thomas Zeeman en Trevor Batenburg. ,,Onze selectie is breder dan vorig seizoen. We moeten blessures en schorsingen beter kunnen opvangen.''

