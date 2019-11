Doelman Dongen scoort wéér: Sprangers voorkomt nederlaag in Den Haag

,,Nee, saai is het bij Dongen nooit", zegt coach Osman Erbas lachend. Zenuwslopende slotfases heeft hij al meegemaakt in zijn eerste seizoen als trainer van de derdedivisionist. Maar deze zal bovenaan het lijstje staan. ,,Hij kopte 'm er gewoon in!”

Met ‘hij’ doelt Erbas op zijn doelman, Wessel Sprangers, die in blessuretijd bij een 2-2 stand naar voren ging om als stormram te dienen. ,,Hij ging al even eerder mee naar voren, toen werd het niets. Wessel heeft een bepaalde air. ‘Trainer, mag ik mee?’, vraagt ie al snel. Hij heeft er natuurlijk ook een geweldige lengte voor.”

‘Geweldig team’

Volledig tegen de verhoudingen in schoot Robin de Man zijn ploeg net voor rust op 1-1 met een schot dat ‘stijf in de kruising’ eindigde. Na de thee veranderde het spelbeeld, tot blijdschap van de trainer. ,,Mooi om te zien dat we het om hebben kunnen draaien, door wat kleine aanpassingen door te voeren.”In de tweede helft was het Dongen dat volgens Erbas regeerde, en kwam juist ADO in het ‘Haags kwartiertje’ op 2-1 dankzij een kopbal van diezelfde Botermans.