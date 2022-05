Doek valt voor Vivoo, Achtmaal kan play-offs voor promotie ruiken

Vierde klasse BDoor de overwinning van Achtmaal op Vivoo, is de ploeg bij een nieuwe overwinning volgende week geplaatst voor de nacompetitie. Het doek valt voor de uitclub. Het team uit Huijbergen is gedegradeerd naar de vijfde klasse. NVS is juist directe degradatie ontlopen.

Wernhout - METO 3-1 (3-0). 1-0 Hein Roelands, 2-0 Mathieu Rombouts, 3-0 Carlo Schrauwen. 3-1 Geert Verstraten.

Wernhout-trainer Joost Anthonissen spreekt van een wedstrijd met twee gezichten.,, De eerste helft waren wij overduidelijk de bovenliggende partij. Na twintig minuten stonden we al 3-0 voor en METO had niks te vertellen. Ondanks dat het resultaat niks meer uitmaakt, blijven de spelers gebrand om te winnen.”

,,De eerste helft hadden we te veel ontzag voor Wernhout en kwamen we snel 3-0 achter. Na rust gooide we dat van ons af en hebben we het de tegenpartij nog lastig gemaakt”, analyseerde METO-trainer Ronald Broos.

Vivoo - Achtmaal 1-3 (1-1). 1-0 Bas van der Heijden, 1-1 Rick Jacobs, 1-2 Roel Jongenelis, 1-3 Nick Jongenelen.

,,We waren duidelijk de betere ploeg en creëerden veel kansen. Vanaf het begin namen we het initiatief en de uitslag had eigenlijk veel hoger moeten uitvallen. Nu gaat de focus vol op de volgende wedstrijd tegen NVS. Hier kunnen we namelijk nacompetitie afdwingen. Ik ben al zeer tevreden over dit seizoen, of we nacompetitie halen of niet. Toch zijn dat de wedstrijden waar je het uiteindelijk voordoet”, aldus winnend trainer Cees van Beers.

,,Het is erg jammer. We zijn vandaag helaas gedegradeerd. We missen te veel kansen. Dat is ons dit seizoen te veel gebeurd en kost ons uiteindelijk de kop. Nu is het taak om de ploeg bij elkaar te houden en volgend seizoen weer te promoveren”, aldus VIVOO-trainer Andy Wierikx.

NSV - Grenswachters 2-5 (0-5). 0-1 Mansour Mizouri, 0-2 Gijs van Landeghem, 0-3 en 0-4, 0-5 Tom van Dongen, Tim van de Bleeken 1-5 Sieb Rijsdijk, 2-5 Martijn de Bruijn.

NSV-trainer Hans Vos: ,,We hadden totaal geen recht op punten vandaag. Het leek op een wedstrijd tussen jongens en mannen. Zij zijn simpelweg iets verder dan wij.”

,,Het was een wedstrijd om niks, maar wel een leuke wedstrijd. Een jongen uit de O17 speelde in de basis, dat is mooi”, reageerde winnend trainer Richard van Hooydonk.

NVS - RSV 3-1 (2-0). 1-0 Sjoerd Marcusse, 2-0 Gerben Kools, 2-1 Jolan Schrauwen, 3-1 Jari Lupker.

,,We zijn nu feest aan het vieren”, reageerde NVS-leider Reinier de Jong na de overwinning die zorgt dat NVS de nacompetitie ingaat en niet direct degradeert. ,,Iedereen had ons al afgeschreven, dus dit voelt erg goed. Nu nemen we onze goede vorm mee naar de nacompetitie.”

,,Mijn complimenten naar de efficiëntie van NVS. Wij maakten het spel, maar konden ons balbezit niet omzetten in grote kansen”, vertelde RSV-trainer Jaimy van Wortel.

WVV’67 - BSC 1-0 (0-0). 1-0 Hessel van Aalzum.

,,De gelukkigste ploeg heeft gewonnen”, zei winnend trainer Gerard Lazarom. ,,Het was een erg matige wedstrijd met amper kansen. Door een schitterende vrije trap in de kruising trekken wij uiteindelijk aan het langste eind.”

BSC-trainer Bas Antens sloot zich aan bij de woorden van Lazarom. ,,Het was een typische 0-0-wedstrijd. We misten zeven basisspelers, dat maakt het natuurlijk lastiger. Over het geheel is er denk ik één kans geweest en die vloog erin.”

ODIO - Nieuw Borgvliet 3-2 (1-2). 0-1, 0-2, 2-1 Marijn Corré, 2-2 Madalin Stoleriu, 3-2 Coen Corré.

,,Het was een leuk potje voetbal van beide kanten. Beide ploegen speelden nergens meer voor, dus het was een open wedstrijd met veel kansen”, aldus Peter van Oirschot trainer van ODIO.

,,Het was een wedstrijd die alle kanten op ging”, zei Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt. ,,Ik denk dat 5-5 de meest passende uitslag was geweest.”