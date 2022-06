Doek valt voor ‘dapper’ Sprundel, Rimboe houdt promotiedroom springlevend

Nacompetitie derde/vierde klasseSprundel mag zich op gaan maken voor een verblijf in de vierde klasse. Door een 1-4-nederlaag tegen het Waalwijkse RWB, degradeerde de ploeg van trainer Patrick Arnouts. Achtmaal hoopte op promotie via de nacompetitie, maar verslikte zich in Breskens. De promotiedroom van Rimboe is nog wel springlevend, nadat er na strafschoppen werd gewonnen van Sluis. De spelers van WDS'19 mogen op vakantie, na een veegpartij tegen Jong Brabant.

Achtmaal – Breskens 2-3 (1-0). Breskens w.n.v. 1-0 Stijn Antens, 1-1 Jordi de Ruijsscher, 2-01 Nick Jongenelen, 2-2 Nouredine Zaha, 2-3 Joris Corijn.

Cees van Beers, de trainer van Achtmaal, vond dat zijn ploeg de wedstrijd voor rust heeft verloren. Van Beers: ,,We kregen zoveel kansen dat we riant afstand hadden kunnen nemen, maar we scoorden niet, maar ik moet toegeven dat we van een goed voetballend elftal hebben verloren. Ondanks de nederlaag ben ik tevreden over het seizoen. De doelstelling was om nacompetitie te halen en dat is gelukt.”

Sluis – Rimboe 2-2 (0-0). Rimboe w.n.s. 1-0 Lodewijk van Keeken, 1-1 Joran van der Meijde, 1-2 Hakan Patan, 2-2 Van Keeken.

,,Ik had niet het geval dat we zouden verliezen”, aldus Rimboe-trainer Yasin Cayir. ,,We waren conditioneel beter. In de 90e minuut had Matteo Castro de wedstrijd kunnen beslissen, maar hij miste waardoor een verlenging nodig werd. We kwamen op achterstand, maar nog in de eerste verlenging bogen we het om in 1-2. De tweede helft van de verlenging was zwaar, een kwestie van overleven dus. Dat deden we niet goed. Met de strafschoppen kwamen we op achterstand, maar onze keeper stopte de laatste twee en Matteo Castro scoorde voor ons de beslissende penalty.”

Sprundel – RWB 1-4 (1-3). 0-1, 0-2, en 0-3 RWB, 1-3 Dimar Stolk, 1-4 RWB (pen).

,,We hebben terecht verloren”, analyseerde Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,In de eerste helft was onze verdediging niet bij de les. Door een onoplettendheid kwamen we al in de derde minuut op achterstand. Ook de tweede en derde treffer van RWB hadden dezelfde oorzaak. We herstelden ons in de slotfase van de eerste helft. Na rust probeerde ik met een 3-4-3 opstelling meer druk te zetten, maar de aansluiting bleef uit”, aldus Arnouts.

Jong Brabant - WDS’19 6-0 (3-0).

,,We zaten geen moment goed in de wedstrijd. We hadden heel veel moeite met hun lopende spelers op het middenveld. Zelf hebben we helemaal niets gecreëerd”, berustte WDS’19-trainer Martijn van Wanrooij in de grote nederlaag.