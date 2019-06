Dit zijn de winnaars en verliezers van de nacompetitie

Enkel het tweede vrouwenelftal van Bavel komt nog in actie. De overige dertig West-Brabantse deelnemers strandden de voorbije weken. Bekijk hieronder het complete overzicht van een spannende nacompetitiemaand.

Zaterdagvoetbal

2E / 3A / 3B

Eerste ronde, zaterdag 1 juni (één wedstrijd op het veld van de eerstgenoemde ploeg): a) Luctor Heinkenszand - WHS 7-1 b) Krabbendijke - Walcheren 0-3 c) DFC - Zaamslag 0-4 d) Tholense Boys - Prinsenland 0-1

Tholense Boys degradeert naar de derde klasse, WHS blijft in de derde klasse.

Prinsenland blijft in de derde klasse.

2F / 3C / 3D

Eerste ronde, zaterdag 1 juni (één wedstrijd op het veld van de eerstgenoemde ploeg): a) De Zwerver - Capelle 1-0 b) Zwaluwe - Ameide 4-2 na verlenging c) HSSC’61 - Meerkerk 0-1 d) Brederodes - GDC 3-4

3A / 3B / 3C / 3D / 4A / 4B / 4C / 4D

Eerste ronde, zaterdag 1 juni (één wedstrijd op het veld van de eerstgenoemde ploeg): (vrijgesteld zijn de vier nummers 12 uit de derde klasse én de 8 hoogste én een na hoogst geklasseerde periodekampioenen uit de vierde klasse) a) FC Dauwendaele – DwO’15 3-2 n.v. b) DHV - Patrijzen 2-2 (Patrijzen wint na strafschoppen) c) IFC zat. - Herovina 5-0 d) Asperen - Alliance 6-0

DHV degradeert naar de vierde klasse, Alliance blijft in de vierde klasse.

Finale op neutraal terrein, zaterdag 8 juni: e) Kruiningen - GOES zat. 0-4 f) ZSC’62 - FC De Westhoek 4-1 g) VVAC - Oosterhout zat. 2-0 h) RFC zat. - Groot Ammers 0-2 i) ST Hoedekenskerke/Kwadendamme - FC Dauwendaele 1-2 j) Vrederust - Patrijzen 0-7 k) TSVV Merlijn - IFC zat. 2-1 l) Brakel - Asperen 4-2

RFC zat. degradeert naar de vierde klasse, Oosterhout zat. en Vrederust blijven in de vierde klasse.

Zondagvoetbal

Derde divisie / hoofdklasse

Eerste ronde, heen 28/30 mei, terug 1/2 juni: a) Jodan Boys - Sparta Nijkerk 1-4 totaalscore (0-2, 2-1) b) Unitas - SDO 2-4 totaalscore (2-2, 2-0) c) ACV - SC Feyenoord 0-3 totaalscore (0-1, 0-2) d) Hoogland - Halsteren zon. 7-6 n.v. totaalscore (3-2, 4-4)

Halsteren zon. blijft in de hoofdklasse.

Hoofdklasse / 1A / 1B / 1C / 1D / 1E / 1F

Tweede ronde, zondag 2 juni: a) Fortuna Wormerveer - Chèvremont 3-1 n.v. b) De Bataven - VKW 1-2 c) Moerse Boys - VC Vlissingen 4-2 d) SC Bemmel - FC Boshuizen 3-2| e) TOP - Rohda Raalte 2-2 (TOP wint na strafschoppen) f) ZSV - Leonidas 0-2 g) JOS/Watergraafsmeer - Leones 5-1 h) SWZ Boso Sneek - DHC 1-3

Finale voor extra plaats in hoofdklasse op neutraal terrein, donderdag 20 juni: o) VKW - Leonidas (n.n.b.)

1C / 2E / 2F

Eerste ronde, zondag 2 juni: a) Cluzona - RKVVO 0-4 b) Oirschot Vooruit - Kruisland 1-0 c) Wilhelmina’08 - Rijen 2-1 d) FC Tilburg - EFC 1-0

Cluzona, Kruisland en Rijen blijven in de tweede klasse.

2E / 3A / 3B

Eerste ronde, zondag 2 juni: a) Terneuzen - Groen Wit 4-2 b) WSC - RBC 3-1 c) TSC - HVV’24 7-0 d) Zundert - Gilze 3-2

Groen Wit, RBC en Gilze blijven in de derde klasse.

3A / 3B / 3C / 3D / 4A / 4B / 4C / 4D / 4E / 4F / 4I (Zuid 2)

RSV blijft in de vierde klasse.

RFC zon. en Sprundel blijven in de vierde klasse.

Victoria'03 blijft in de derde klasse, WDS'19 blijft in de vierde klasse.

4A / 4B / 4C / 4D / 4E / 4F / 5A / 5B / 5C / 5D / 5E

DVVC en NVS blijven in de vijfde klasse.

Finale op neutraal terrein, maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag): a) Sluis - Biervliet 3-2 b) FC Dordrecht A.V. - Achtmaal 2-0 c) Boeimeer - Vivoo 2-3 n.v. d) WSJ - SVC 2-2 (SVC wint na strafschoppen) e) OSC’45 - Essche Boys 1-3 f) SVSH - ZSC 0-2 g) Tuldania - De Weebosch 1-0 h) SBV - Hulsel 0-2

Vrouwenvoetbal

1C / 2E / 2F

Eerste ronde, zondag 2 juni: a) Hontenisse - KFC 2-1 b) Limmen - BSC 6-0 c) De Kennemers - RKDEO 0-0 (RKDEO wint na strafschoppen) d) Hoogland - WSV’30 2-0

BSC blijft in de tweede klasse.

1D / 2G / 2H

Eerste ronde, zondag 2 juni: a) OSC - Beerse Boys 1-4 b) Bavel 2 - Trekvogels 2 2-1 c) OVCS - Varsseveld (Varsseveld trok zich terug). d) Nijnsel/TVE Reclame - SSS’18 (Nijnsel/TVE Reclame trok zich terug)

2E / 3A / 3C / 3D

Eerste ronde, donderdag 30 mei en zondag 2 juni: a) Alcmaria Victrix - WBSV (Alcmaria Victrix trok zich terug) b) Moerse Boys - SJC (SJC trok zich terug) c) Alliance’22 - Virtus 7-1

Virtus blijft in de derde klasse.

Moerse Boys blijft in derde klasse.

2F / 2G / 3B / 3E / 3F / 3G

Tweede ronde, maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag) c) Aurora - Schijf 0-6 d) Nuenen 2 – Baardwijk 4-1

Schijf blijft in de tweede klasse.

2F / 2G / 3B / 3E / 3F / 3G

Eerste ronde, donderdag 30 mei en zondag 2 juni:

a) SVC 2000 - ST Heeswijk/Avesteyn 1-2

b) Be Ready - Bergeijk (Be Ready trok zich terug)

c) Wilhelmina Boys - Fortuna’54 2 2-0