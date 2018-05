Dit zijn de genomineerden: wie wordt Ploeg van het Jaar?

Na maanden van speculeren is het hoge woord eruit: deze vijf ploegen zijn in de race voor de Ploeg van het Jaar-award. Ook drie vrouwenploegen maken vanaf dit seizoen kans op de felbegeerde prijs.

Een nominatie voor Irene’58 is onvermijdelijk. Na tien seizoenen in de vierde klasse, lonkt een historische promotie. Nog één punt is de ploeg van trainer Tijs van Bragt verwijderd van het kampioenschap in zondag 4C. Irene’58 zet Den Hout op de kaart, als het voor het eerst in de derde klasse mag uitkomen.

Over historische promoties gesproken: ook Hoeven loopt zondag uit om de plaatselijke VV naar de tweede klasse te schreeuwen. Vorig seizoen was de formatie van Eric Koenraads er al dichtbij, maar ging het in de nacompetitie mis. In 2017/2018 blijken de Hoevenaren soeverein in de derde klasse A, en houdt het de Halderbergse concurrentie op gepaste afstand.

Aan het Willebrordse sprookje lijkt geen einde te komen. Rood-Wit, vorig seizoen gepromoveerd vanuit de tweede klasse, heeft nog vier punten nodig om zelfs een gooi te doen naar een plekje in de hoofdklasse. Het collectief van coach Reinald Boeren, vorig seizoen Trainer van het Jaar, staat ook in de eerste klasse zijn mannetje, met een nagenoeg ongewijzigde selectie. Play-offs voor promotie moeten het toetje zijn op het uitstekende seizoen van Rood-Wit.

‘Schijf is niet langer het lachertje van het regionale amateurvoetbal’, schreef onze columnist Jan Martens begin november. En gelijk heeft hij. De sterke formatie van Cees van Beers pakte de eerste periodetitel in de Schijfse geschiedenis, en heeft zelfs het binnenslepen van het kampioenschap nog in eigen hand. De derde klasse is dichtbij voor de ploeg van geel en rood.

Driemaal bleek scheepsrecht voor Moerse Boys. Sportpark Akkermolen bleek vooral in de tweede seizoenshelft een onneembare vesting. Na twee kampioenswedstrijden zonder resultaat volstond een punt tegen Uno Animo. Moerse Boys pakte de titel, na dit seizoen heer en meester te zijn geweest.

Vrouwenvoetbal

Ook drie vrouwenploegen zijn in de race voor een prijs. DSE degradeerde afgelopen seizoen uit de hoofdklasse, maar nu is de formatie van Peter Baan weer terug op de eerste plaats in de eerste klasse. Daarnaast reikte de ploeg tot de halve finale van de distrcitsbeker.

Bavel keerde juist dit seizoen terug in de hoofdklasse, en deed zelfs lang mee in de top van de ranglijst. De laatste weken zakte de ploeg van Mark van Gils iets terug, maar een succesvolle terugkeer op het niveau is het zeker te noemen.

De defensie van Gastel is amper te passeren. Op de ranglijst moet het alleen Hontenisse voor zich dulden. De ploeg maakt zich op voor nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse.