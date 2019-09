Dit zijn de 32 West-Brabantse teams die instromen in de tweede ronde van de districtsbeker

districtsbekerHet kaf is van het koren gescheiden na het spelen van de groepsfase in de districtsbeker van regio Zuid 1. Nog 32 West-Brabantse ploegen maken kans op de eindzege en de vier felbegeerde tickets voor het hoofdtoernooi van de TOTO KNVB Beker.

Baronie zon., Halsteren zon. en Moerse Boys wisten op voorhand al dat ze in de tweede ronde zouden instromen. De drie West-Brabantse clubs spelen in de hoofdklasse waardoor ze de groepsfase overslaan en ze zich automatisch kwalificeren voor de tweede ronde. Derdedivisionist Dongen leverde volgens de regels haar belofte-elftal voor de groepsfase van het bekertoernooi.

In de volgende ronde, die volgens de wedstrijdkalender in het weekend van 16 en 17 november wordt afgewerkt, stromen naast Baronie zon., Halsteren zon. en Moerse Boys nog 29 West-Brabantse amateurteams en 32 niet-West-Brabantse amateurteams in. Zij worden op een nog nader te bepalen datum aan elkaar gekoppeld tijdens een openbare loting.

De groepsfases leverden enkele stunts van formaat op. In de groepen met teams uit de eerste en tweede klasse, waarbij de nummers één en twee doorstroomden, wist bijvoorbeeld nieuwkomer Roosendaal te overleven in een poule met eersteklasser Terneuzense Boys en VC Vlissingen, vorig seizoen nog uitkomend in de hoofdklasse. Ook tweedeklassers Cluzona, JEKA, Kruisland, Rijen en TSC eindigden bij de beste twee in de groep en mogen zich opmaken voor de knock-outfase.

Tweedeklasser Roosendaal (rode shirts, vorig seizoen nog derdeklasser) kende tijdens de groepsfase van de districtsbeker een uitstekende voorbereiding op de competitie.

Bij de groepen met teams uit de derde, vierde en vijfde klasse van het amateurvoetbal gaat slechts één club de kokertjes voor de loting van de tweede ronde in. De meeste derdeklassers lieten zich niet verrassen, getuige de vele ongeslagen groepswinnaars. Derdeklasser Gilze ging wel heel overtuigend door naar de volgende ronde: mede door met 25-0(!) te winnen van vijfdeklasser Advendo is de ploeg van trainer Jeremy Buchly groepswinnaar geworden.

Verrassend zijn de eliminaties van derdeklassers Hoeven (vorig seizoen nog tweedeklasser), MOC’17 (verslikte zich in vierdeklasser Clinge), RBC (vorig seizoen nog reikend tot de achtste finale), Steenbergen (vorig seizoen nog Moerse Boys uitgeschakeld in de tweede ronde) en UVV’40 (verslikte zich in het zaterdagelftal van Baronie) te noemen. Naast vierdeklasser Baronie zat. plaatsten ook vierdeklasser Nieuw Borgvliet en vijfdeklassers Neerlandia’31 en The White Boys zich ten koste van een derdeklasser voor de tweede ronde van de districtsbeker.

Neerlandia'31 en The White Boys zijn de nog enige overgebleven West-Brabantse vijfdeklassers in de districtsbeker.

Derdeklasser VVR is de enige West-Brabantse ploeg die nog niet zeker weet of het daadwerkelijk doorstroomt naar de tweede ronde. Gesta en SAB verzetten de derde groepswedstrijd naar dinsdagavond 17 september, waardoor VVR nog niet definitief zeker is. Wint Gesta met drie doelpunten verschil van SAB, dan gaat de ploeg uit Galder door. Zo niet, dan is VVR het 32ste West-Brabantse team in de tweede ronde van de districtsbeker.

De volgende 32 West-Brabantse teams komen in de tweede ronde in actie:

Hoofdklasse

Baronie zon., Halsteren zon., Moerse Boys

Eerste klasse

Unitas’30

Tweede klasse

Cluzona, JEKA, Kruisland, Rijen, Roosendaal, TSC

Derde klasse

Bavel, DSE, Gastel, Gilze, Groen-Wit, Halsteren zat., Irene’58, Klundert, Kogelvangers, ONI, Oosterhout zon., Prinsenland, Schijf, Tholense Boys, Victoria’03, VVR*, Zundert, Zwaluwe.

Vierde klasse

Baronie zat., Gesta*, Nieuw Borgvliet

Vijfde klasse

Neerlandia’31, The White Boys