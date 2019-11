Dit zijn de 17 West-Brabantse teams in de derde ronde van de districtsbeker

districtsbeker Oosterhout knikkert hoofdklas­ser uit beker, Baronie rolt Kruisland op

17 november De grootste stunt in de tweede ronde van de districtsbeker komt vooralsnog op naam van Oosterhout. In eigen huis versloeg het hoofdklasser IFC. Derdeklasser Gilze had penalty's nodig tegen vijfdeklasser Neerlandia’31, terwijl Gastel tweedeklasser JEKA uitschakelde. Eerder al plaatsten Victoria'03, Halsteren zaterdag, Klundert, Prinsenland en Moerse Boys zich al voor de derde ronde.