Dit zijn de 10 West-Brabantse teams in de vierde ronde van de districtsbeker

zaterdag 4E Effectief tiental RFC wint in restant tegen Berkdijk

21 december RFC kreeg op bezoek bij Berkdijk twaalf minuten de tijd om een treffer te maken. De wedstrijd was begin november in de 78ste minuut gestaakt nadat RFC-aanvaller Ayhan Uslu boos was en het veld niet wilde verlaten na een rode kaart. In de resterende twaalf minuten was RFC heel effectief en wist nog twee keer te scoren. Zo werd de eindstand 3-5.