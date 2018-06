Dit staat er in de finaleronde allemaal op het spel

De laatste ronde van de nacompetitie is misschien wel de meest spannende. Waar voor vijfdeklassers de prijzen afgelopen weekeinde al werden verdeeld, zullen zaterdag en zondag in de hogere klassen de beslissingen vallen. Dit staat er allemaal op het spel.

Tholense Boys

Via een bloedstollende strafschoppenserie plaatste Tholense Boys zich zaterdag voor de finale van de nacompetitie om een plek in de tweede klasse. Het was uiteindelijk Dave den Boef die de vijfde en beslissende strafschop binnen schoot, zodat de Tholenaren zich voor het derde jaar op rij kunnen opmaken voor de eindstrijd. Coach Erwin de Nijs noemde het een topprestatie. ,,Dit mag je nooit gewoon gaan vinden."

In de finale nemen de Tholenaren het op tegen Wieldrecht, een bekende uit de eigen competitie. De wedstrijd wordt in Dordrecht gespeeld. Trainer Erwin de Nijs hoopt dat het voor Tholense Boys driemaal scheepsrecht wordt. ,,We zijn weer ver gekomen. Nu wordt het tijd dat we het afmaken.''

Madese Boys

Een unieke promotie lonkt voor de Madenaren. Na de duidelijke overwinning van vorige week in Eersel tegen EFC (3-5), was Madese Boys ook in Eindhoven veel te sterk voor vv Gestel. Na een 0-2 ruststand, werd het uiteindelijk 1-5 voor de ploeg van Mark Klippel. Daardoor speelt Madese Boys aanstaande zondag de finale in Tilburg, tegen de plaatselijke FC (FC Tilburg won met 5-0 van Sarto), voor promotie naar de eerste klasse. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis van de club van rood en wit.

Eersteklasser FC Tilburg, dat juist speelt voor behoud, schakelde in deze nacompetitie eerst Kruisland (3-1) en vervolgens Sarto (5-0) uit.

Volledig scherm Dennis Marijnissen in de vorige ronde tegen Gestel.

Unitas'30 en Virtus

Unitas'30 en Virtus spelen allebei nog voor een plekje in de tweede klasse. Unitas'30 strijdt tegen degradatie en speelt zondag de finale tegen SVSSS. Virtus knokt juist om promotie en treft zondag Blijdorp in de halve finale.

Unitas'30-trainer Kees de Rooij kijkt ondanks de vermoeidheid met optimisme naar de finale van de nacompetitie. ,,We komen van ver, hebben zo veel pech gehad, maar ik heb er 100 procent vertrouwen in dat het nu gaat lukken." Tweemaal moest de ploeg uit Etten-Leur diep gaan. Tweemaal moesten strafschoppen genomen worden om het degradatiespook te verjagen. Tweemaal pakte penaltykiller Roy Janssens de heldenrol. SVSSS, derdeklasser, schakelde in de nacompetitie MOC'17 (1-5) en Philippine (6-0) uit.

Het lukte Virtus, dat dit seizoen uitkomt in district West II, vorige week niet om op sportpark Faas Wilkes in Rotterdam rechtstreekse promotie af te dwingen. De ploeg van Jack Sweres domineerde een uur lang, om uiteindelijk toch met lege handen te staan: 6-3. Bij winst hadden de Zevenbergenaren zich tweedeklasser mogen noemen. Schrale troost is dat Virtus nog in de herkansing mag. De komende tegenstander is Blijdorp. Bij winst volgt een finale, waarin alsnog promotie kan worden afgedwongen.

Volledig scherm Unitas'30 © Chris van Klinken - Pix4Profs

Waspik, Hoge Vucht en VVR

SAB-Waspik, Hoge Vucht-Nieuwkuijk, VVR-Hontenisse. Drie finales met als inzet een plekje in de derde klasse. Waspik speelt om behoud, SAB, Hoge Vucht en VVR willen promoveren.

Hoge Vucht staat in de finale na de gewonnen wedstrijd tegen GSBW (3-2). Zilveren Schoen-winnaar Ibrahim Ikililou scoorde tweemaal. De ploeg uit Breda treft Nieuwkuijk, de winnaar van dat duel gaat naar de derde klasse.

Waspik mag om hetzelfde tijdstip eveneens aan de slag in Breda. Voor Waspik, dat zondag Reeshof met 6-1 versloeg, wacht de wedstrijd tegen SAB. De Bredanaren waren te sterk voor RFC (3-2) en ODIO (3-5) in de vorige rondes.

VVR plaatste zich voor de finale door te winnen van Breskens. en goal in de 86ste en een in de 90ste minuut maakte van een geslagen ploeg een triomfantelijk winnaar. Grote man bij VVR was Joris van den Ham. Driemaal scoorde de Rijsbergse spits voor zijn elftal. Alle goals vielen in het laatste kwartier. In de finale treft VVR Hontenisse, dat van Steen won.

Volledig scherm Hassan Kasim (VVR) in duel met Ned de Looze (Breskens). © Foto Gino van Outheusden / Pix4Profs

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van OVV'67 maken nog kans op een plaatsje in de hoofdklasse, waar volgend seizoen naast Bavel ook DSE in uitkomt. De ploeg uit Oosteind speelt de herkansing - nadat DSE in de finale te sterk was, 0-3 - tegen Prinses Irene.