Dit keer is regen spelbreker; verschillende wedstrijden in amateurvoetbal afgelast

Zaterdag 4C Olympia’60 klopt The Gunners op inzet: ‘Het is niet goed voor ons als NAC op vrijdag­avond speelt’

9 februari Het was een prima middag voor Olympia ’60. De ploeg uit Dongen won met 5-2 van The Gunners uit Breda. De vergelijking met NAC, dat ook aan de verliezende hand is, was snel gemaakt.