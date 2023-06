Dit is het schema van de nacompetitie in het West-Brabantse amateurvoetbal

Derde divisie Dongen was al ‘meerdere keren begraven', maar staat nu echt niet meer op: club zakt af naar vierde divisie

Het doek is definitief gevallen voor Dongen. De ploeg van Osman Erbas verloor met 1-2 van Groene Ster, waardoor de achterstand op Baronie niet meer in te halen is. ,,Het is bewonderenswaardig dat de club vasthoudt aan zijn visie.”