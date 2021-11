Dit is de loting voor de derde ronde van de districtsbeker

zondag 2e Lakbir bezorgt RBC in extremis punt bij Kruisland, TSC laat Beek Vooruit kansloos

Kruisland en RBC, door vriend en vijand gebombardeerd tot dé titelfavorieten, schotelden de in grote getalen opgekomen bezoekers een boeiend voetbalgevecht voor. Pas in de 92ste minuut kwam RBC langszij dankzij invaller Tayeb Lakbir. TSC en Beek Vooruit trapten een halfuur later af door een lekke band van de arbiter. Het deerde TSC niet, het won met 4-0. Bavel verloor voor de vierde keer op rij en staat daardoor voor het eerst sinds het naar de tweede klasse promoveerde in de zogeheten gevarenzone.

7 november