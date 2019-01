Districtsbeker: RBC schakelt stadgenoot Roosendaal uit, MOC’17 blijft maar stunten

Roosendaal - RBC 1-2 (1-0). 1-0 Wesley van Zundert, 1-1 Quincy Schouten, 1-2 Adnane Samra.

Roosendaal sloeg al vroeg toe op het eigen sportpark tegen de buurman. In de vierde minuut schoot Wesley van Zundert raak. Die voorsprong bleef lang staan, tot Quincy Schouten tien minuten na rust een corner verwerkte tot doelpunt. Een paar minuten voor tijd werd de dinsdagavond nog mooier voor RBC, toen invaller Adnane Samra een mooie dieptepass van Randy Elst afrondde: 1-2. De bezoekers overleefden nog een hachelijk moment toen de bal in de slotminuut op de arm van Schouten belandde, maar de arbiter zag er geen strafschop in. In een tumultueuze blessuretijd raakte de thuisploeg nog de lat en mocht Kevin Jurgens vertrekken met een rode kaart. ,,Dit voelt heerlijk, ik zeg je eerlijk”, glunderde de matchwinner. ,,Een prachtige avond. Wie we nu loten, maakt me niets uit. Dit kan nog een mooi bekeravontuur worden.”

Gilze – SVW 4-2 (1-2). 1-0 Rudy van Hoek, 1-1 Michel Vinken, 1-2 Fitim Meha, 2-2 Van Hoek (pen.), 3-2 Stan de Kock, 4-2 Mirk van Zon.

,,Het was absoluut geen leuke wedstrijd”, stelde Gilze-trainer Jeremy Buchly na afloop. ,,Het ging geregeld over de schreef. Vlak voor rust krijgen zij een naar mijn mening terechte rode kaart. Na rust bleven we rustig en liepen we verdiend uit naar de 4-2. Gauw vergeten en op naar zondag.”

MOC’17 - Terneuzense Boys 3-1 (0-0). 1-0 Rick Willigers, 2-0 Tom Sanen, 3-0 Nuri Cakar, 3-1 Miroslav Peric.

MOC’17-trainer Ardian Lekaj gaf de bekerdroom van MOC’17 een vervolg. Na eerder tweedeklasser Unitas’30 en hoofdklasser Vlissingen uitgeschakeld te hebben, klopte het nu opnieuw een tweedeklasser. ,,In de eerste helft waren zij beter”, zag Lekaj. ,,Na rust waren wij dominanter, speelden verzorgd technisch voetbal en maakten drie terechte doelpunten. Ik heb genoten van mijn ploeg.”

Kloetinge – Victoria’03 3-1 (2-1). 1-0 Jeroen de Jonge, 1-1 Jaap Esser (e.d.), 2-1 Ramon Janson, 3-1 Remco van Tiggele.

Een aangeraakt schot van Bjorn Verwater na een kwartier spelen zorgde voor een onverwachte gelijkmaker voor derdeklasser Victoria’03. Doordat eersteklasser Kloetinge haar kansen niet in doelpunten wist om te zetten, hield de ploeg van trainer Ronald van Oeveren nog lang stand. Pas een kwartier voor tijd zorgde Remco van Tiggele voor de definitieve uitschakeling voor Victoria’03.

JEKA - Halsteren (zat.) 1-4 (1-1). 0-1 Mike de Nijs, 1-1 Koen Vereecken, 1-2 De Nijs, 1-3 Marwan Achahbar, 1-4 Twan van Mechelen.

JEKA had de eerste helft het idee dat er niets aan de hand was, maar stond uiteindelijk met lege handen. “We hadden de wedstrijd voor rust onder controle, maar in de tweede helft zijn we ver weggezakt en krijgen we door persoonlijke fouten doelpunten tegen”, reageerde Jeka-coach Bas Liebregts. “Halsteren heeft het goed gespeeld.”