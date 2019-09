Districtsbeker: oefenduels of sprookjestoernooi?

AMATEURVOETBALEen veredeld oefenprogramma of bloedserieuze aangelegenheid? In gesprek met coaches over de districtsbeker.

De spits is net terug van een week vol met goudgele pretcilinders op Ibiza, terwijl de beoogde eerste doelman zijn roes uitslaapt op het strand van Benidorm. En waar de linksback uithangt? Die staat achter de bar van het lokale zwembad.

Welkom in de wondere wereld van de districtsbeker. Voor de ene coach een prima voorbereidingstoernooitje, maar als je plotseling een heel eind komt kan het serious business worden. Er valt immers veel te behalen. Eeuwige roem, om maar iets te noemen. Meer grijpbaar dan een plekje in de geschiedenisboeken is een ticket voor de voorronde van de 'grote' KNVB Beker wanneer je de halve finale van de districtsbeker weet te bereiken.

Vriendschappelijke wedstrijden

Maar of coaches daar nou echt mee bezig zijn? Niet bepaald. ,,Leuk om een ronde verder te komen, maar het zijn voor ons vriendschappelijke wedstrijden", vertelt Hoeven-trainer Eric Koenraads. ,,En het verschil in kwaliteit verschilt qua tegenstander enorm. Hoe verder je komt, hoe groter de tegenstand. Maar om nou te hopen dat we de beker winnen? Dat is voor heel weinigen weggelegd."

Cemal Yilmaz kan zich in de uitspraken van zijn collega-trainer vinden. De coach van SVSSS ziet de districtsbeker als 'nuttige potjes'. ,,Vooral dit seizoen zijn het goede graadmeters tegen prima tegenstanders. Een goede conditieprikkel ook. Maar het is en blijft oefenen."

Reglementen

En dan de reglementen rond het bekertoernooi: maximaal drie wissels. ,,Daar kunnen we niets mee", beamen beide trainers. Koenraads: ,,Ik vind het belachelijk, je zou minimaal vijf moeten hebben." Ook Yilmaz zou het liefst doorwisselen. ,,Maar het is niet anders."

De jongens van Maarheeze komen het liefst zo ver mogelijk. Maar, zo zegt coach Richard van de Kerkhof: ,,Ook wij benaderen ze meer als oefenwedstrijden. We zijn meestal nog niet helemaal compleet. Het geeft me de kans om wat uit te proberen, wat te schuiven." In het eerste duel speelde de 38-jarige trainer ook zelf nog even mee. ,,Om eens tussen de jongens te staan. En ze te laten zien hoe het ook kan."

Impact

Of er ook voordelen genoemd kunnen worden? Natuurlijk, die zijn er altijd. De impact die derby's met zich mee brengen, bijvoorbeeld. Toen Gilze vorig seizoen in de tweede ronde de eeuwige rivaal Rijen op bezoek kreeg, werd het sportpark massaal bezocht: zo'n 1.500 man langs de lijn zagen een ware bekerthriller en een beslissende strafschop van Gilze-doelman Finn Hoppenbrouwers.