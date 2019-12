Discutabele rode kaart Loek Schalk doet Beek Vooruit de das om, Cluzona morst punten

Kruisland - FC Tilburg 2-1 (0-0). 0-1 Jim van Baardwijk, 1-1 Jeremy Goveia, 2-1 Cheyondre Richardson.

Kruisland-doelman Martijn Geerlings onderscheidde zich voor rust door een strafschop te stoppen. “Positief was dat we genoeg kansen creëerden, maar we vergeet onszelf te vaak te belonen", aldus Kruisland-trainer Bram Plomp.

Cluzona - WSC 2-2 (2-1). 1-0 Tom Sanen, 1-1 WSC, 2-1 Ruard Roks, 2-2 Sergio de Ruiter.

“Een geweldige eerste helft waarin we vergaten vaker te scoren, gevolgd door een schandalige tweede helft. Op vijftig procent ging het echt niet lukken,” aldus Cluzona-trainer Marcel van der Sloot.

Uno Animo - Roosendaal 2-2 (1-0). 1-0 Rico Pires Leocadio, 1-1 Thom van Unen, 2-1 Rick van Loon, 2-2 Wesley van Zundert.

“Voor rust was het belabberd, daarna kwamen we sterk terug. De 2-1 was een overtreding op mijn doelman Roy de Weert. Zijn shirt was zelfs gescheurd. Al verdienden we eerlijk gezegd niet meer dan een punt,” vond Roosendaal-trainer Peter Sweres.

Madese Boys - JEKA 1-1 (1-0). 1-0 Richard Ramstijn, 1-1 Michiel Rademakers.

“Onze gelijkmaker was een gelukkige goal, maar daarna werden we veel sterker. Met een beetje geluk maken we nog de winnende”, vertelde JEKA-trainer Orpheo Koulen. Madese Boys-trainer Dion Schuurmans: “Allerlei kansen gingen er niet in. Ik heb genoeg gemiste kansen kunnen noteren”, baalde hij.

Beek Vooruit - Sarto 0-3 (0-0). 0-1 en 0-2 Tim Dominicius, 0-3 Daniel Kuipers.

“Waar de scheidsrechter in de eerste helft voor iedere handsbal floot, deed hij dat na rust niet. Een overduidelijke handsbal in de zestien werd niet gezien, waarop Loek Schalk, in emotie, de scheidsrechter voor ‘blinde’ uitmaakte. Dat vond hij een rode kaart waard. In mijn ogen is dat een gele kaart en niet meer. Dat was het kantelpunt in de wedstrijd”, concludeerde Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls.

TSC - Rijen 1-2 (0-1). 0-1 en 0-2 Luc Heestermans, 1-2 Bas Blokdijk.

“Een geweldige teamprestatie. In de warming-up haakten er twee spelers af, waardoor we snel moesten schakelen. Dat pakte goed uit”, gaf Rijen-trainer Freddy Kruijs aan. TSC-trainer Ton Cornelissen was teleurgesteld. “We liepen achter de feiten aan. Graag hadden we richting de subtop gekeken. Na de twee verloren wedstrijden van de afgelopen weken moeten we juist weer even naar onderen kijken.”