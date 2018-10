DIOZ-doelman Van Beek helpt HSC’28 op weg, Gesta wint overtuigend

zondag 4bEen verraderlijke hoekschop, een paar in de weg lopende spelers en een klungelende doelman zetten HSC’28 gistermiddag op het juiste spoor naar de eerste punten van het seizoen. De ploeg uit Heerle is daarmee van de hatelijke 0 af.

Noordhoek - BSC 0-2 (0-1) 0-1 Steven van Ginderen, 0-2 Bram Kerstens.

,,Noordhoek heeft geen enkele kans gehad. Voetballend waren wij de betere ploeg. Een degelijke overwinning, al hadden we de score moeten uitbouwen”, aldus BSC-trainer Rick Schimmel.

Grenswachters - RSV 1-2 (1-0) 1-0 Jordy van Gastel, 1-1 Timo March, 1-2 (pen.) Richard Schijven.

Grenswachters-trainer Patrick Arnouts: ,,Voor rust hadden we moeten uitlopen. In de tweede helft ging het helemaal mis toen de scheidsrechter met kaarten begon te smijten. Twee spelers van mij kregen een rode kaart en daardoor verliezen we de wedstrijd.”

Gesta - NSV 5-2 (1-1) 0-1 Martijn de Bruijn, 1-1 Maurice van den Wijngaart, 2-1 Robbin Trumpi, 2-2 Martin Kuijer, 3-2 Frits Verheijen, 4-2 Trumpi, 5-2 Verheijen.

,,Het werd tijd dat we eens gingen winnen”, stelde Gesta-trainer Anjo Wintermans. ,,We hebben verdienstelijk gewonnen. De complimenten zijn voor mijn spelers. Ik ben blij dat ze erin blijven geloven.”

Sprundel - Achtmaal 1-3 (0-3) 0-1 Lars Kools, 0-2 Erik Bink, 0-3 Alex Luca 1-3 Roy van de Broek.

,,In de eerste twintig minuten was Sprundel de betere ploeg”, zei Achtmaal-coach John van Aert. ,,We liepen voor rust uit naar 0-3 en dan deel je Sprundel een forse tik uit. In de tweede helft zijn we niet echt meer in de problemen gekomen.”

DSE - Emma 2-3 (1-1) 0-1 Cristina Shendro, 1-1 Pjotr Hendrickx, 1-2 Shendro, 2-2 Hendrickx, 2-3 Shendro.

DSE-trainer Willem Lambregts: ,,In de tweede helft hadden wij de overhand, maar lukte het ons niet om op voorsprong te komen. In de laatste minuut staan we verkeerd te dekken en krijgen we de 2-3 tegen.”

GSC/ODS - Wernhout 1-0 (0-0) 1-0 GSC/ODS.

Wernhout heeft directe concurrent GSC/ODS geen pijn kunnen doen. In Dordrecht ging de formatie van trainer Hans Korteweg met 1-0 onderuit.

HSC’28 - DIOZ 3-1 (2-0) 1-0 Giovanni van Beek (e.d.), 2-0 Lars de Kok, 3-0 Jurriën de Groen, 3-1 Guus Feijns.

DIOZ-doelman Giovanni van Beek besefte maar al te goed dat het er stuntelig uitzag, hoe hij na 37 minuten voetballen de hoekschop van Tobie Hopmans in het eigen doel sloeg. ,,Knullig, zo’n doelpunt. Maar vooral jammer dat we hier kansloos verloren.”



De voor aanvang nog puntloze thuisploeg mocht dan wat gelukkig op voorsprong komen, onterecht was dat niet. HSC’28 speelde zeker in de eerste helft niet als een ploeg die week na week verliest. Natuurlijk kwamen de meeste aanvallen ietwat per toeval tot stand, maar dankzij het enthousiasme waarmee de spelers van trainer Johan Claassens over het veld raasden, scoorden ze allemaal een ruime voldoende.