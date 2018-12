Dion Schuurmans niet met SCO naar de zaterdag: ‘Klaar voor volgende stap’

,,Ik had net de cursus TC1 afgerond toen ik bij SCO instapte, net na de promotie. Er is een aantal spelers vertrokken en we hebben een moeilijk jaar gehad in de tweede klasse. Maar gedurende dat seizoen ging de discussie over zaterdag- en zondagvoetbal al spelen. Toen heb ik gezegd: ik wil met deze groep wel door, of het nou op zaterdag is of op zondag. Maar toen puntje bij paaltje kwam, gingen er toch weer wat spelers weg. Het was dus het tweede jaar dat een groot deel van de selectie stopte, waardoor we het ook nu in de derde klasse moeilijk hebben”, schetst Schuurmans de situatie.