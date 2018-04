Dijkstra verlaat WDS'19 na dit seizoen

zondag vijfde klassen NVS verliest koppositie in Vogelwaarde, RSV nog altijd ongeslagen

15 april Vogelwaarde heeft NVS geklopt in 5A. Beide ploegen hadden voorafgaand aan het duel 37 punten uit zestien wedstrijden en deelde daarmee de koppositie. In 5B boog FC Moerstraten een 1-3 achterstand om in een 4-3-zege, terwijl Gloria UC in 5C de jacht op de tweede plaats nog altijd niet heeft gestaakt.