DIA zet stijgende lijn door tegen VCW, SVC verliest bij koploper Terheijden

SVC - Terheijden 1-2 (1-2). 0-1 Martin Mertens, 1-1 Tom van Hoof, 1-2 Ferry Kools.

Terheijden trainer Fred Vrolijk was duidelijk na afloop: ,,De eerste twintig minuten werd er door ons goed gevoetbald, maar met name na de rust was het niet om aan te zien. Met drie punten op zak mogen wij zeker niet klagen.”

,,Het was zuur dat Terheijden op slag van rust de 1-2 scoorde. Na de pauze lieten wij twee open kansen liggen en schoot Theo van Viegen op de paal. Ik ben in elk geval trots op deze jongens voor de manier waarop zij gestreden hebben. Een gelijkspel zou over de gehele wedstrijd zeker verdiend geweest zijn”, keek SVC-trainer Joost Hulshof terug op de verloren wedstrijd.

VCW - DIA 0-4 (0-1). 0-1 Remco Sluijk, 0-2 Jorn Brocks, 0-3 Mike Poppelaars, 0-4 Kjell Hellemons.

,,DIA benut de kansen wel, en wij laten ze liggen. Toch was het weer een stuk beter dan de vorige weken”, zag VCW-trainer Arjan Kwaaitaal lichtpuntjes. ,,Dit was een dik verdiende overwinning voor ons. Zeker in de tweede helft speelden wij grandioos. De 0-2 met een hakbal gescoord door Jorn Brocks was een wereldgoal”, zei DIA-trainer Erik van Rooij.

Raamsdonk -WDS'19 2-2 (1-1) - 0-1 Abdul Avci, 1-1 Lars van Strien, 1-2 Quinten van Zalen, 2-2 Yordi Vissers.

,,Beide teams hadden de winst nog naar zich toe kunnen trekken. Ten aanzien van de vorige wedstrijden hebben we veerkracht getoond”, zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers. Martijn van Wanrooij van WDS'19 sprak van een ‘2-2 verloren’ wedstrijd. ,,Het krachtsverschil was enorm. Dit was onze beste wedstrijd sinds maanden. We hadden met ruime cijfers moeten winnen, maar we blijven moeilijk scoren”.

SAB - PCP afgelast.

Right-oh - Dussense Boys afgelast.

RFC - Noordhoek afgelast.

DEVO - DIOZ - afgelast.