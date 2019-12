DIA stuurt kansloos Berkdijk terug naar Kaatsheuvel, derby Right ‘Oh - Raamsdonk eindigt in chaos

zondag 4CWaspik heeft zich goed hersteld na de 1-4 nederlaag van vorige week tegen Terheijden. RFC werd het kind van de rekening van de geldingsdrang van Waspik, dat met 2-5 in Raamsdonksveer won. Terheijden blijft goed presteren. Ditmaal werd van SAB met 2-1-gewonnen. DIA had geen moeite met Berkdijk, terwijl de derby tussen Raamsdonk en Right ‘Oh in een vechtpartij eindigde.

DIA - Berkdijk 3-0 (1-0). 1-0 Thomas van Burik, 2-0 Kjell Hellemons, 3-0 Remco Sluijk.

DIA liet vanaf het eerste fluitsignaal zien veel beter te kunnen voetballen dan Berkdijk. De thuisploeg combineerde bij vlagen aardig en liet zich niet provoceren door de verbaal en non-verbaal ruwe bezoekers, die goed wegkwamen met slechts één rode kaart. Thomas van Burik maakte het eerste doelpunt met een schot van afstand, Kjell Hellemons verdubbelde de ruststand en Remco Sluijk tikte in de tweede helft een voorzet uit een vrije trap binnen. Berkdijk kreeg slechts één kans en mocht niet klagen over de 3-0-uitslag.

Een knappe prestatie van DIA, dat een jong elftal vol eigen jongens heeft. Ties de Bont is daar een voorbeeld van. De verdediger is pas 18 jaar oud, maar liet zich niet van zijn stuk brengen door de tegenstander. ,,Het is vooral wennen dat er meer mensen komen kijken en de tegenstanders fysiek sterker zijn bij de senioren. Daardoor moet ik slimmer handelen”, vertelt hij na de wedstrijd. Zijn tweelingbroer Teun, doelman, zat op de bank. ,,We hebben nog twee broers, maar het was al vroeg duidelijk dat vooral Teun en ik het eerste konden halen. Dat we nu bij de selectie zitten is gaaf, het zou mooi zijn om samen nog eens in de basis te staan.”

Terheijden - SAB 2-1 (0-0). 0-1 Joris van de Lande, 1-1 Max Brouwers, 2-1 Luc de Peijper.

SAB had de winst voor het grijpen, maar in de laatste tien minuten boog Terheijden de 0-1-achterstand om in een 2-1-overwinning. “We pakken mooie resultaten de laatste weken. Na de 0-1-achterstand bleven we geloven in een goed resultaat”, glunderde Terheijden-trainer Fred Vrolijk.

RFC - Waspik 2-5 (0-2). 0-1 en 0-2 Coen Roksnoer, 1-2 Mickey Hoogmoed, 1-3 en 1-4 Lesley Verschuren, 1-5 Luuk Molenschot, 2-5 Ronald van Gils.

Bij een 0-2-tussenstand liepen keeper Mark van Gorp (gebroken vinger) en Jes Zijlmans (gebroken sleutelbeen) van Waspik fikse blessures op. De wedstrijd heeft hierdoor een halfuur stilgelegen. “Tegen een matig spelend RFC kwamen we niet in de problemen. Een terechte overwinning, jammer dat we twee spelers vroegtijdig moesten wisselen”, zei Waspik-trainer Eugene van der Heijden.

WDS’19 - PCP 6-3 (2-0). 1-0 Bader Boughardine, 2-0 en 3-0 Bayram Avci, 4-0 Abdul Avci, 4-1 en 4-2 Ibrahim Ikililou, 5-2 Abdul Avci, 5-3 Ikililou, 6-3 Abdul Avci.

Nadat PCP een tweetal kansen onbenut liet, schoot Bader Boughardine een vrije trap in de kruising. Bij een 4-0-tussenstand leek de wedstrijd beslist, totdat PCP terugkwam tot 4-2. WDS’19 zette nog eenmaal aan en stelde de overwinning veilig.

Dussense Boys - VCW 5-1 (2-0). 1-0 en 2-0 Harry Sassen, 2-1 Robbie Kerremans, 3-1 Mart Mook, 4-1 en 5-1 Sassen.

Na een bliksemstart van Dussense Boys was het vooral VCW die de kansen liet liggen. “We behaalden een zwaarbevochten overwinning met een hoofdrol voor Harry Sassen, die vier doelpunten voor zijn rekening nam”, gaf Eric van Genderen van Dussense Boys aan.

Right ‘Oh - Raamsdonk 2-2 (0-0) 0-1 Luuk Nieuwesteeg, 1-1 Jari Langermans, 1-2 Luke de Bont, 2-2 Justin Jansen.

Met een 2-2-tussenstand in blessuretijd werd een schot van Jari Langermans (Right ‘Oh) door een verdediger van Raamsdonk van de lijn gehaald. Raamsdonk-doelman Jari Meeuwissen werd gelijktijdig in het gezicht geraakt en bleef liggen. Bij deze redding zou een verdediger hands hebben gemaakt. Scheidsrechter Van de Wildenberg wilde hiervan niets weten en floot voor het einde.

De snelkookpan, die de gehele wedstrijd in de derby tussen Right ‘Oh en Raamsdonk lekker sudderde, kwam gelijk na het laatste fluitsignaal tot ontploffing. Right ‘Oh ging massaal verhaal halen bij Van de Wildenberg waarom hij geen strafschop gaf wegens hands en Raamsdonk wilde wel eens weten waarom de scheidsrechter niet optrad tegen de overtreding op Meeuwissen.