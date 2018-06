DIA raakt topscorersduo Akkermans en Pheninckx kwijt aan Madese Boys

Het heeft even geduurd, maar deze week nam Niek Akkermans dan eindelijk zijn Zilveren Schoen, voor de derde plaats in het topscorersklassement, in ontvangst. Pas op de laatste speelronde legde hij beslag op de prijs, door Ruben Maas (Cluzona) nipt voorbij te gaan (38 doelpunten).

Even later kwamen de gesprekken met Madese Boys op gang. Clubs meldden zich in de afgelopen jaren wel vaker, zegt Akkermans erover, maar deze keer was het volgens de rechtsbuiten tijd om uit Teteringen te vertrekken: ,,Ik speel al mijn hele leven bij DIA, en heb het daar prima naar mijn zin. Maar heb ook heel veel zin in een nieuwe uitdaging, en die heb ik bij Madese Boys gevonden."

Mogelijke promotie

Momenteel is de club nog tweedeklasser, maar misschien komt daar zondag verandering in. Madese Boys strijdt tegen FC Tilburg om een plaats in de eerste klasse. ,,Ik ga zondag zeker even kijken, ben ook benieuwd of ik zelf op een veel hoger niveau mee kan."