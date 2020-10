DIA pas na rust langs VCW, Terheijden buigt achterstand om tegen Right-Oh

Terheijden - Right-Oh 3-2 (2-2). 1-0 Stijn Sibon, 1-1 Remco van Dongen, 1-2 Ferhat Karasahin, 2-2 Ferry Kools, 3-2 Jaimy de Koning (pen.).

,,Qua kansenverhouding en spelbeeld hebben we een terechte overwinning behaald, maar we lieten ons in de eerste helft een beetje verrassen. In de laatste twintig minuten van de wedstrijd hebben we diverse kansen afgedwongen. De strafschop was terecht”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk. Voor Right-Oh was de nederlaag zuur, zeker aangezien het team van trainer Arno Gabriels nog altijd wacht op de eerste punten. ,,Tot twee minuten voor tijd hadden we nog zicht op één punt. Door een ongelukkige tackle kregen we een strafschop tegen. Op basis van inzet hadden we wel één punt verdiend”, zei Right-Oh-trainer Arno Gabriels.