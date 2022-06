DIA geeft trainer De Rooij een prachtig afscheid: ‘Dit is een promotie voor heel de club’

Uiteraard was ook trainer Erik van Rooij dik tevreden met de promotie: ,,Dit is een promotie voor de hele club. We hebben dit seizoen een periode gekend met de één na de andere blessure, door de erg smalle selectie hebben we dit op moeten vullen met jongens uit het derde of de onder-19. Deze promotie is er dus ook één voor hen. Het leeft echt bij DIA, dat zag je van de week en ook vandaag weer met de meegereisde supporters, voor mij een prachtig afscheid als trainer van DIA.”

Bij BSC-collega Bas Antens overheerste kort na afloop vooral berusting, al was de oefenmeester uiteraard teleurgesteld: ,,En toch ben ik trots op deze spelersgroep. We hebben er alles aan gedaan, helaas is ons eerste jaar samen niet bekroond met de promotie. Net dat kleine beetje finesse ontbrak vandaag.”

Een mislukt ‘Van Gindertje’

DIA opende het duel met een klein overwicht, kreeg via de handige Kjell Hellemons twee mogelijkheden, maar even zo vaak stond BSC-doelman Ilyas Bouas klaar om met de voeten redding te brengen. Na een klein half uur kwamen de Roosendalers beter in de wedstrijd en was het in de 26ste minuut dichtbij een doelpunt. Skender Memesi verzond een ‘Van Gindertje’, maar in tegenstelling tot eerder deze week zeilde de bal over de lat.

De grootste kans voor de bezoekers in een eerste helft, waarin vooral voorzichtigheid troef was, viel vlak voor rust te noteren. Bart Wouda fungeerde bij een voorzet als bliksemafleider waardoor doelman Jari van Aard de bal loste, maar de inzet van Memesi was te zacht op het lege doel in te rollen.

Volledig scherm Vuurwerk van de supporters van DIA zorgt voor een flinke rookgordijn langs het veld. © Foto Pix4Profs/ Gino van Outheusden

Dubbele domper

In de tweede helft was het aanvankelijk BSC dat in de regen het mooie weer maakte. Wouda, Stijn van Iersel en Levy Schotel waren allen dichtbij een doelpunt. Domper voor de groen-witten was kort na rust het met een hamstringblessure afhaken van aanvoerder Steven van Ginderen. Een tweede domper kreeg BSC in de 65ste minuut te verwerken. Wouda wilde voetballend uitverdedigen, maar zag de door Delvano van Burssel geblokte pass achter de verbouwereerde doelman Bouas in de verre hoek belanden, 1-0.

DIA leek het duel daarna meteen te willen beslissen, maar een schot en kopbal van Tjeb Witteveen misten het BSC-doel. Ook de gelijkmaker was vervolgens een gelukkige. Thomas van Burik speelde de bal in de 72ste minuut terug op zijn doelman. Cas van Oers was alert, speelde Van Aard uit en deponeerde het leder uit moeilijke hoek in het doel.

Al na 2 minuten op rozen

Een 1-1-stand die in het vervolg van de negentig minuten geen moment meer in gevaar kwam, met verlengingen als logisch gevolg. Daarin zat DIA al na twee minuten op rozen. Kevin van Nassau stopte van Burssel foutief af, de vrije trap van Van Burik werd bij de tweede paal door Ties de Bont de doelmond ingekopt waar Menno van Vliet het beslissende tikje gaf, 2-1.

BSC probeerde het daarna wel met vijf man in de voorhoede, maar DIA hield eenvoudig stand. Slechts één keer waren de Roosendalers nog dichtbij de gelijkmaker, maar Van Aard ranselde drie minuten voor afloop de vrije trap van Schotel uit zijn kruising.