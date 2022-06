DIA, Dongen, The Gunners en MOC’17 door naar finale nacompetitie, SPS uitgeschakeld

Overzicht nacompetitieDIA speelde vanavond de laatste acht minuten van de wedstrijd tegen Blauw Wit’81 voor de tweede keer. De overwinning van DIA is in de laatste minuten van de wedstrijd niet meer in gevaar gekomen. Verder wonnen Dongen, The Gunners en MOC’17 hun wedstrijden allemaal vrij eenvoudig. SPS werd op zeer ongelukkige wijze uitgeschakeld door Duiveland.

Nacompetitie voor zondag derde klasse

DIA - Blauw Wit’81 2-0 (0-0). 1-0 en 2-0 Remco Sluijk.

Tijdens de wedstrijd afgelopen zondag was Remco Sluijk de hoofdrolspeler. Met twee doelpunten bezorgde hij DIA de overwinning, maar zijn wissel na een hoofdblessure zorgde voor het overspelen van de laatste minuten. Blauw Wit’81 maakte bezwaar tegen die wissel en de laatste acht minuten van de wedstrijd moesten opnieuw gespeeld worden.

,,Dat kan ik nog begrijpen”, reageerde DIA-coach Erik van Rooij. ,,Maar wat ze voor de wedstrijd allemaal uithaalden vind ik onsportief.” Eerst gaf Blauw Wit’81 aan er niet mee akkoord te gaan dat Sluijk mee zou doen, want die was tijdens de wedstrijd zondag uitgevallen. Vervolgens zou ook zijn vervanger Berend Roelen niet binnen de lijnen mogen komen. ,,Het is vooral sneu voor die jongens. Ze zouden naar een optreden van Guus Meeuwis in Eindhoven gaan, maar komen eerst om te voetballen. Na de wedstrijd zijn ze alsnog vertrokken”, vertelt Van Rooij.

DIA nam het zekere voor het onzekere en liet beide spelers niet meedoen. In die paar minuten zagen ze een doelpunt van Blauw Wit’81 afgekeurd worden. ,,Ze scoorden uit een corner, maar maakten duidelijk een aanvallende overtreding. Terecht afgekeurd dus”, vond ook Van Rooij. De voorsprong van DIA kwam nooit in gevaar. ,,Voor de tweede keer hebben we Blauw Wit verslagen.”

De club uit Teteringen kan zich opmaken voor de tweede ronde van de nacompetitie. Donderdag gaat DIA naar Ria W in Zeeland.

TSVV Merlijn - Dongen 0-2 (0-1). 0-1 Joep van Overbeek, 0-2 Bas Jansens (pen.).

Dongen kwam al na drie minuten op voorsprong. ,,Maar daarna waren de beste kansen voor Merlijn”, zag Dongen-coach Luke van Overbeek. ,,Tom heeft ons echt gered.” Complimenteerde hij Dongen-keeper Tom van Strien. Dongen kreeg na de pauze meer grip op de wedstrijd. ,,De tweede helft domineerden we en probeerden zij het via lange ballen.” Na de 2-0 was de wedstrijd gespeeld.

The Gunners - GVV 3-0 (1-0). 1-0 Boris Houtzager, 2-0 Paul Pedersen, 3-0 Houtzager.

,,Zij speelden heel fysiek, wij waren voetballend beter”, vatte The Gunners-coach Brian Piris de wedstrijd samen. Boris Houtzager brak halverwege de eerste helft de ban met een prachtige goal. Na de pauze zorgden Paul Pedersen en opnieuw Houtzager voor de 3-0 overwinning.

Duiveland - SPS 3-2 (0-0). 0-1 Arjen de Heer, 1-1 en 2-1 Ronald Zwager, 2-2 Ramon Voshol, 3-2 Robbert de Bruine.

De eerste helft ging gelijk op tussen Duiveland en SPS, na de pauze kwam SPS al snel op voorsprong. Een mooie steekbal van Ramon Voshol werd door Arjen de Heer op waarde geschat, de Heer scoorde. ,,En vervolgens proberen we de tweede te maken, maar dat lukte niet en dan verliezen we het overwicht”, zag SPS-trainer Justin Quist. Duiveland draaide de wedstrijd om en kwam op 2-1, maar SPS toonde veerkracht. Voshol maakte de 2-2. ,,Dat probeerden we vast te houden, ondanks de vermoeidheid. Verschillende jongens kregen kramp.” Toch leek SPS op een verlenging af te stevenen. Leek, want vlak voor het fluitsignaal heeft SPS-keeper Janko van Iwaarden de bal in zijn handen, hij rolt de bal voor zich uit. Duiveland-speler Robbert de Bruine komt achter hem vandaan, tikt de bal weg en scoort: 3-2. ,,Ontzettend vervelend. We waren blij dat we de nacompetitie gehaald hadden, zagen het als een toetje, maar als je zo dichtbij meer bent hoop je daar ook op”, baalde Quist na afloop.

MOC’17 - Asperen 3-1 (0-1). 0-1 Gerard Breider, 1-1 Gijs Wijnmaalen, 2-1 Hein Loman, 3-1 Milad Najib.

,,Een terechte overwinning”, concludeerde MOC’17-coach Ger Musters. ,,De eerste helft waren we de bovenliggende partij, hadden we de beste kansen, maar scoorden we niet. In de rust heb ik gezegd dat we zo door moesten gaan.” Dat gebeurde en de kansen werden afgemaakt: 3-1.