DHV weet eindelijk weer eens te winnen, Prinsenland klaar voor nacompetitie

Na de missers van Arvin en Jeremy de Witte sloeg aan de overkant Noad-topscorer Joost de Witte in de derde minuut wel toe: 0-1. WHS was beter, kreeg ook kansen, maar was lange tijd niet effectief genoeg. Pech was er ook, bij een kopbal van de vrijstaande Arvin de Witte op de lat. In de extra tijd kwamen de Setallanders langszij, met een benutte strafschop van Jeremy de Witte: 1-1. In de tweede helft zorgde Jeremy de Witte voor de beslissing, met een rake schuiver: 1-2.