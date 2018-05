DHV verslaat Seolto en houdt zicht op periodetitel

In de eerste helft had DHV de zaakjes in verdedigend opzicht goed voor elkaar en werden de duels gewonnen, aanvallend werd te weinig gecreëerd. Na tien minuten spelen opende Leon Hollemans de score, na een assist van Jeffrey Bakx. „Jeffrey speelde een fantastische wedstrijd”, reageerde DHV-coach Edwin Kock na afloop. „Ik heb hier heel de jeugd gespeeld, daarom was ik erg gemotiveerd”, zei de jongeling er zelf over.

Seolto-trainer Jack Beusenberg was niet te spreken over zijn ploeg: „In de rust ben ik ontzettend boos geworden. Het is onbegrijpelijk hoe slecht we speelden.” Zijn donderspeech leek effect te hebben. Seolto kwam sterker uit de kleedkamer en wist via Sebastian Stoop gelijk te maken. De thuisploeg ging op zoek naar de voorsprong, maar Dennis Kortsmit wist aan de andere kant een doelpunt te maken na een afgeslagen corner. „Er was nog genoeg tijd om gelijk te komen”, reageerde Beusenberg, „Maar we maken de kansen niet af.”