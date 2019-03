DHV schiet weer niets op met punt, De Fendert stevent af op gevarenzone

DHV - Dubbeldam 2-2 (1-2) - 0-1 en 0-2, 1-2 en 2-2 Jeffrey Bakx.

,,Complimenten voor de vechtlust, iedereen zat kapot na afloop,” stelde DHV-coach Edwin Kock na afloop. Toch had de oefenmeester wat gemengde gevoelens; ,,We kwamen snel 0-2 achter hoewel wij de beste kansen hadden. In de slotminuut waren wij nog dicht bij de winst maar besloot Joey van de Rijk op de buitenkant van de paal. Drie keer gelijk op rij, daar schieten we niet veel mee op.”

Seolto - Prinsenland 2-2 (0-1) - 0-1 Joep Brosky, 1-1 en 2-1 Yannick van Niekerk, 2-2 Jens Verschuur.

,,We hadden gewoon moeten winnen, waren een dik uur de bovenliggende partij,” vond Jack Beusenberg van Seolto. ,,We kregen drie honderd procent kansen maar misten, de eerste voor hen was meteen raak. Toch, we hebben super gespeeld dus uiteindelijk ben ik een dik tevreden trainer.”

De Fendert - Wieldrecht 0-3 (0-1) - 0-1 Cees Groeneveld, 0-2 Vincent van de Koppel, 0-3 Mitchell Schilperoort (e.d.).

De thuisclub kende een ongelukkige start. ,,Al na vijf minuten was het 0-1. Daarna pakten we het goed op maar vergaten de kansen af te maken. Twee goals in twee minuten zorgden er voor dat de wedstrijd na 55 minuten gespeeld was,” aldus Fendert-trainer André Maas.

WHS - Smerdiek 5-0 (2-0) - 1-0 Jeremy de Witte, 2-0 Arvin de Witte, 3-0 Ton Geluk, 4-0 en 5-0 Arvin de Witte.

WHS kwam al in de openingsminuut op voorsprong en verdubbelde dit voor de thee. Na rust werd rode lantaarn Smerdiek naar een forfaitscore gespeeld.

Klundert - Halsteren 1-3 (0-1) - 0-1 en 0-2 Mike de Nijs, 0-3 Roy van Gils, 1-3 Luc den Hollander.