Deze West-Brabantse voetballers trainden vanochtend om 05.30 uur: 'Heerlijk man’

Het eerste van HZ’75 uit Hooge Zwaluwe heeft er al bijna een halve dag op zitten. De spelers en trainer van de vijfdeklasser hebben vanochtend namelijk in alle vroegte getraind, omdat het 's avonds door de huidige coronamaatregelen niet kan. ,,Ik dacht: de spelers denken dat ik gek ben geworden. Maar meer dan de helft was aanwezig.”

,,Heerlijk man. Wat hebben we lekker getraind.” Het enthousiasme is hoorbaar als Jurgen van den Broek wordt gevraagd naar zijn vroege ochtendsessie op het sportpark van HZ’75. De trainer van de vijfdeklasser opperde zelf om een eens vroeg in de ochtend te gaan trainen en gooide het balletje op in de WhatsApp-groep van zijn team.

Positieve reacties

Tussen 17.00 uur ‘s avonds en 05.00 uur 's ochtends mag er niets gedaan worden in teamverband. En dus dacht Van den Broek in oplossingen. ,,Dan gaan we maar om 05.30 uur trainen. Ik vroeg het de jongens en ik had verwacht dat ze zouden reageren met dat ik gek en achterlijk was geworden. Maar eigenlijk was het merendeel positief. Velen reageerden dat ze er bij zouden zijn, al zei één iemand ook: ‘Veel plezier, maar ik ben er niet bij'.”

Quote Al verdenken we sommigen ervan dat ze alleen voor het ontbijt zijn komen trainen Jurgen van den Broek, Trainer HZ’75

Speciaal ontbijt geregeld

De reacties waren dusdanig positief, dat Van den Broek opperde om bij genoeg animo zelfs een ontbijtje voor iedereen te regelen. Broodjes, croissantjes, jus d’orange, Van den Broek had van alles geregeld. Uiteindelijk kwamen veertien spelers opdraven op sportpark Het Moerbos. ,,Al verdenken we sommigen ervan dat ze alleen voor het ontbijt zijn gekomen", lacht Van den Broek, die één speler in ieder geval van zijn verdachtenlijstje kan wegstrepen: ,,Eén iemand moest na de training om 07.00 uur direct naar huis om zijn kinderen uit bed te halen en naar school brengen. Ja, dat maak je 's avonds niet mee haha.”

Hoe blij hij is met de opkomst en de training, zo erg baalt hij dat de competitie opnieuw -al dan niet tijdelijk- is stilgelegd. ,,We hebben net de top acht van de competitie gehad en konden nu tegen ploegen onder ons echt punten gaan pakken. Daar keken we enorm naar uit. Nu moeten we maar weer afwachten wat het allemaal gaat doen.”

Quote We gaan de komende dagen eens kijken of we nog eens zo vroeg uit de veren gaan. Zeg nooit ‘nooit’ Jurgen van den Broek, HZ’75

Of de vroege training van HZ’75 voor herhaling vatbaar is, kon de trainer nog niet zeggen. ,,Het was eigenlijk voor de grap bedoeld en ik had eigenlijk niet verwacht dat we hier ook echt zouden staan", zegt hij. ,,Maar het beviel goed, al merkte de spelers wel dat ze minder lucht en minder energie hadden zo vroeg in de ochtend. We gaan de komende dagen eens kijken of we nog eens zo vroeg uit de veren gaan. Zeg nooit ‘nooit'.”

Volledig scherm Training van HZ'75 vroeg in de ochtend. © BN DeStem (videostill)