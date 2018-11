Deze teams strijden dit weekend voor een periodetitel

Zaterdag 4C

Zondag 1B

Een aparte situatie in 1B. VOC staat eerste met 17 punten uit 8 duels en is al uitgespeeld. DHC volgt dan met 16 punten uit 7 duels en speelt zondag tegen laagvlieger Groeneweg. Moerse Boys heeft ook 16 punten uit 7 duels en is zondag vrij. De ploeg uit Klein-Zundert zit nog wel met een restant van een gestaakt duel in de maag. Er moeten nog tien minuten worden uitgespeeld tegen negen man van BMT. Die wedstrijd werd bij 2-2 stand gestaakt. Als DHC wint zondag, gaat de periode naar die ploeg. Moerse Boys, zondag vrij in verband met het jubileumfeest, moet dus hopen dat DHC punten morst en dan in de resterende minuten tegen BMT zien te scoren. De vraag is alleen nog wanneer dat duel wordt uitgespeeld, BMT gaat namelijk in beroep tegen de straf.