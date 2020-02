Deze ploegen gaan de koker in bij de loting voor de ontknoping van de districtsbeker

zilveren schoen Idabdelhay heeft nieuwe concurrent: Schalk schiet met scherp

3 februari Fouad Idabdelhay of Loek Schalk? Het is een vraag die heel amateurvoetbalminnend West-Brabant ’s nachts wakker houdt. De twee goaltjesdieven zijn in een hevige topscorersstrijd verwikkeld. Wie staat er aan het einde van het seizoen met de Zilveren Schoen van BN DeStem in de handen?