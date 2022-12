Deze Oudenbosschenaar ploetert in de kelderklasse, maar schittert in de ring: ‘Ik ben maar een klein ventje, maar hij lag op de grond’

Derde klasse B Jarige Rick de Bruijn geeft zichzelf en Madese Boys een schitte­rend cadeau met prachtgoal tegen Be Ready

Voor de jarige Rick de Bruijn werd het een verjaardag om niet snel te vergeten. In de slotfase mocht hij van een meter of 30 aanleggen en knalde de bal snoeihard in de kruising. Daarmee deelde hij namens Madese Boys de definitieve nekslag uit aan Be Ready: 4-1.

20 november