Deze Bredase voetballer miste Messi net in Florida, maar gaat nu voor doorbraak in Italië: ‘Dit wordt een cruciaal seizoen voor mij’

‘Eeuwige vijfdeklas­ser’ staat op de drempel van vierde klasse: ‘Promoveren met mijn club, dat is mijn droom’

Heel zijn carrière heeft Maks Blokdijk (27) met zijn ploeg OVV’67 in de vijfde klasse gevoetbald, het laagste niveau van het amateurvoetbal. Uitgerekend in zijn afscheidswedstrijd kan hij met de club uit Oosteind promoveren. Hij heeft er al over gedroomd.